JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken
- JPMorgan belässt Novartis auf "Neutral" mit 95 CHF.
- Core EPS enttäuscht Erwartungen laut Richard Vosser.
- Bruttomarge niedriger, Forschungsaufwendungen höher.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 107,8 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 227,55 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,67CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -11,73 %/+11,50 % bedeutet.
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.