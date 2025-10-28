    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken

    • JPMorgan belässt Novartis auf "Neutral" mit 95 CHF.
    • Core EPS enttäuscht Erwartungen laut Richard Vosser.
    • Bruttomarge niedriger, Forschungsaufwendungen höher.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT

    ISIN:CH0012005267WKN:904278

     

