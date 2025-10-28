JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 107,8 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 227,55 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,67CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -11,73 %/+11,50 % bedeutet.