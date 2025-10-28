    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Kaum neue Einschränkungen für Ostsee-Fischer

    • Deutsche Fischer behalten Fangmengen für Dorsch und Hering.
    • Schollen-Fangmenge sinkt um 3%, Sprotten um 45% erhöht.
    • Umweltschützer kritisieren politische Entscheidungen scharf.

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutsche Fischer müssen trotz anhaltend schlechter Zustände vieler Bestände in der Ostsee künftig keine großen Einbußen bei den erlaubten Fangmengen hinnehmen. Bei den für deutsche Ostseefischer wichtigen Beständen Dorsch und Hering im westlichen Teil des Binnenmeers ändert sich die erlaubte Fangmenge im kommenden Jahr nicht, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Bei Schollen wird die Menge nach dem in Luxemburg gefassten Beschluss der EU-Staaten leicht um minus 3 Prozent gesenkt, während sie bei Sprotten um 45 Prozent steigt.

    Damit erlauben die EU-Staaten ihren Fischern deutlich höhere Fangmengen, als von der Europäischen Kommission vorgeschlagen. Sie hatte im Sommer zum Schutz der Bestände eigentlich empfohlen, dass die Fangmenge für westlichen Hering halbiert, die für westlichen Dorsch sogar um 84 Prozent gesenkt werden sollte.

    Ausnahmen bleiben bestehen

    Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sagte, Fischerei sei ein einzigartiges Kulturgut und ein Stück Heimat. "Das müssen wir bewahren", so der Politiker. Die Entscheidung sei eine Balance zwischen Schutz und Nutzung der Fischbestände.

    Deutsche Ostseefischer dürfen auch künftig mit kleinen Booten und passivem Fanggerät wie Stellnetzen gezielt Heringe fangen. Außerdem darf eine gewisse Menge als Beifang beim Fischen nach anderen Arten mitgefangen werden. Auch eine Beifangregelung für westliche Ostsee-Heringe wird beibehalten.

    "Lage in der Ostsee weiterhin ernst"

    "Leider ist die Lage in der Ostsee weiterhin ernst", sagte Dänemarks Fischereiminister Jacob Jensen. Dänemark hat derzeit den regelmäßig wechselnden Vorsitz unter den EU-Staaten inne. Klimawandel, Überfischung und andere Faktoren haben den Beständen in der Ostsee in den vergangenen Jahren zugesetzt.

    Umweltschützer warnen schon lange davor, dass Bestände zusammenbrechen können. Der Nabu etwa kritisiert nun, die Entscheidung ergebe weder ökologisch noch ökonomisch Sinn, "sondern wiederholt das politische Versagen der vergangenen Jahre."

    EU-Länder müssen sich nicht an Kommissionsvorschlag halten

    Die Kommission erarbeitet jedes Jahr auf Basis von wissenschaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) Vorschläge dazu, wie viel Fisch aus EU-Meeren gefangen werden darf. Final beschlossen werden die Mengen aber von den Fischereiministerinnen und -ministern der EU-Länder. Sie müssen sich nicht an die Empfehlungen halten./mjm/DP/nas






