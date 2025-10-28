    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Tag des Internets

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bedeutung von leistungsfähigen Glasfaser-Anschlüssen nimmt stetig zu (FOTO)

    München (ots) - Internationaler Tag des Internets 2025

    Internet-Traffic zeigt: Glasfaser-Anschlüsse zentral für eine leistungsfähige,
    digitale Infrastruktur heute und in Zukunft

    Er gilt als Geburtstag des Internets: der 29. Oktober 1969. Damals übermittelte
    ein Student an der University of California in Los Angeles eine Nachricht an das
    mehr als 500 Kilometer entfernte Stanford Research Institute - der erste
    digitale Datenaustausch zwischen zwei Rechnern. Seitdem hat sich viel verändert.
    Das zeigt allein ein Blick darauf, was innerhalb von nur einer Minute im
    Internet passiert. Der enorme Datenverkehr stellt dabei immer höhere
    Anforderungen an die Bandbreite. Diesem steigenden Bedarf begegnet M-net als
    führender Glasfaseranbieter Bayerns schon heute mit Tarifen von bis zu 5 Gbit/s
    im Download und 2,5 Gbit/s im Upstream.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    504,77€
    Basispreis
    3,06
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    553,46€
    Basispreis
    3,13
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch 56 Jahre nach dem initialen digitalen Datentransfer wird der 29. Oktober
    noch als internationaler Tag des Internets gewürdigt und damit die überragende
    Bedeutung des Austauschs digitaler Daten für die moderne Welt hervorgehoben.
    Versendet wurde die Nachricht 1969 im Übrigen über das ARPANET, ein
    US-amerikanisches Netzwerk für wissenschaftliche und militärische Zwecke. Erst
    1990 wurde es abgeschaltet und die Nutzung des Internets für kommerzielle Zwecke
    freigegeben. Das markiert den Beginn der weltweiten digitalen Vernetzung, bei
    der immer mehr Nutzer und Anwendungsmöglichkeiten den Datenverkehr
    kontinuierlich in die Höhe treiben.

    Etwa sechs Milliarden Menschen sind heutzutage online (1). Das entspricht knapp
    drei Vierteln der Weltbevölkerung. Gleichzeitig stößt der Traffic in immer neue
    Dimensionen vor: So meldet der Internetknoten-Betreiber DE-CIX regelmäßig
    Rekordzahlen beim Datendurchsatz. Am 8. April 2025 flossen erstmals 25 Terabit
    pro Sekunde (2) über die weltweiten DE-CIX-Internetknoten. Demzufolge hat sich
    der globale Datenaustausch seit 2020 mehr als verdoppelt.

    Was passiert in einer Minute im Internet?

    Um diese Entwicklung in eine globale Perspektive zu rücken: Weltweit wird das
    pro Minute übertragene Datenvolumen im Jahr 2025 auf über neun Petabyte
    geschätzt (3). Doch was verbirgt sich hinter dieser riesigen Datenmenge? Um eine
    Vorstellung davon zu bekommen, lohnt ein beispielhafter Blick darauf, was in
    einer Minute im Internet geschieht: So verschicken die Nutzer weltweit innerhalb
    von 60 Sekunden rund 69 Millionen WhatsApp-Nachrichten (4) und 251 Millionen
    E-Mails (5). Laut Statistik-Portal Statista werden minütlich zudem 5,9 Millionen
    Google-Suchen durchgeführt, 16.000 TikTok-Videos hochgeladen und fast 300
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tag des Internets Bedeutung von leistungsfähigen Glasfaser-Anschlüssen nimmt stetig zu (FOTO) Internationaler Tag des Internets 2025 Internet-Traffic zeigt: Glasfaser-Anschlüsse zentral für eine leistungsfähige, digitale Infrastruktur heute und in Zukunft Er gilt als Geburtstag des Internets: der 29. Oktober 1969. Damals übermittelte ein …