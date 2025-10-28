Tag des Internets
Bedeutung von leistungsfähigen Glasfaser-Anschlüssen nimmt stetig zu (FOTO)
München (ots) - Internationaler Tag des Internets 2025
Internet-Traffic zeigt: Glasfaser-Anschlüsse zentral für eine leistungsfähige,
digitale Infrastruktur heute und in Zukunft
Er gilt als Geburtstag des Internets: der 29. Oktober 1969. Damals übermittelte
ein Student an der University of California in Los Angeles eine Nachricht an das
mehr als 500 Kilometer entfernte Stanford Research Institute - der erste
digitale Datenaustausch zwischen zwei Rechnern. Seitdem hat sich viel verändert.
Das zeigt allein ein Blick darauf, was innerhalb von nur einer Minute im
Internet passiert. Der enorme Datenverkehr stellt dabei immer höhere
Anforderungen an die Bandbreite. Diesem steigenden Bedarf begegnet M-net als
führender Glasfaseranbieter Bayerns schon heute mit Tarifen von bis zu 5 Gbit/s
im Download und 2,5 Gbit/s im Upstream.
Auch 56 Jahre nach dem initialen digitalen Datentransfer wird der 29. Oktober
noch als internationaler Tag des Internets gewürdigt und damit die überragende
Bedeutung des Austauschs digitaler Daten für die moderne Welt hervorgehoben.
Versendet wurde die Nachricht 1969 im Übrigen über das ARPANET, ein
US-amerikanisches Netzwerk für wissenschaftliche und militärische Zwecke. Erst
1990 wurde es abgeschaltet und die Nutzung des Internets für kommerzielle Zwecke
freigegeben. Das markiert den Beginn der weltweiten digitalen Vernetzung, bei
der immer mehr Nutzer und Anwendungsmöglichkeiten den Datenverkehr
kontinuierlich in die Höhe treiben.
Etwa sechs Milliarden Menschen sind heutzutage online (1). Das entspricht knapp
drei Vierteln der Weltbevölkerung. Gleichzeitig stößt der Traffic in immer neue
Dimensionen vor: So meldet der Internetknoten-Betreiber DE-CIX regelmäßig
Rekordzahlen beim Datendurchsatz. Am 8. April 2025 flossen erstmals 25 Terabit
pro Sekunde (2) über die weltweiten DE-CIX-Internetknoten. Demzufolge hat sich
der globale Datenaustausch seit 2020 mehr als verdoppelt.
Was passiert in einer Minute im Internet?
Um diese Entwicklung in eine globale Perspektive zu rücken: Weltweit wird das
pro Minute übertragene Datenvolumen im Jahr 2025 auf über neun Petabyte
geschätzt (3). Doch was verbirgt sich hinter dieser riesigen Datenmenge? Um eine
Vorstellung davon zu bekommen, lohnt ein beispielhafter Blick darauf, was in
einer Minute im Internet geschieht: So verschicken die Nutzer weltweit innerhalb
von 60 Sekunden rund 69 Millionen WhatsApp-Nachrichten (4) und 251 Millionen
E-Mails (5). Laut Statistik-Portal Statista werden minütlich zudem 5,9 Millionen
Google-Suchen durchgeführt, 16.000 TikTok-Videos hochgeladen und fast 300
