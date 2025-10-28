JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola nach Quartalszahlen des Energiekonzerns mit einem Kursziel von 17,60 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in seiner Reaktion vom Dienstag. Zum angehobenen Jahresziel für den Nettogewinn merkte er an, dass der entsprechende Marktkonsens schon auf diesem Niveau liege. Dennoch seien Zahlen und Ausblick insgesamt moderat positiv für die Spanier zu werten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 17,42EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,60
Kursziel alt: 17,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,60
Kursziel alt: 17,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte