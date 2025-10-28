JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola nach Quartalszahlen des Energiekonzerns mit einem Kursziel von 17,60 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in seiner Reaktion vom Dienstag. Zum angehobenen Jahresziel für den Nettogewinn merkte er an, dass der entsprechende Marktkonsens schon auf diesem Niveau liege. Dennoch seien Zahlen und Ausblick insgesamt moderat positiv für die Spanier zu werten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 17,42EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,60

Kursziel alt: 17,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

