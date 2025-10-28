Fresenius bleiben gefragt - Hochstufung gibt nochmals Auftrieb

Seit Jahresanfang haben die Papiere um fast die Hälfte zugelegt, auch dies bedeutet im Dax einen der vorderen Plätze./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 49,74 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +2,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 28,02 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -1,53 %/+14,55 % bedeutet.