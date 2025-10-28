    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    AKTIE IM FOKUS

    Fresenius bleiben gefragt - Hochstufung gibt nochmals Auftrieb

    • Fresenius-Aktien auf Höchststand seit Anfang 2020.
    • Hochstufung von "Neutral" auf "Outperform" wirkt.
    • Aktien seit Jahresanfang um fast 50% gestiegen.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang 2020 haben die Aktien von Fresenius am Dienstag nochmals zugelegt. Eine Hochstufung gab dem Kurs weiter Auftrieb. Im Dax waren die Titel des Medizinkonzerns zuletzt mit plus 0,8 Prozent auf 49,77 Euro unter den Favoriten.

    Die Investmentbank Oddo BHF hatte Fresenius von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Oliver Metzger begründete seine Empfehlung mit einer starkenr Wachstumsdynamik im Biopharma-Bereich und auch einem besseren Lauf der Kliniktochter Helios.

    Seit Jahresanfang haben die Papiere um fast die Hälfte zugelegt, auch dies bedeutet im Dax einen der vorderen Plätze./ajx/jha/

    Fresenius

    +0,97 %
    +2,29 %
    +6,75 %
    +17,08 %
    +46,60 %
    +117,34 %
    +49,56 %
    -22,68 %
    +3.454,29 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 49,74 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +2,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 28,02 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -1,53 %/+14,55 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
