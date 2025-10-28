Vertrag von Bosch-Chef Hartung verlängert

GERLINGEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch setzt weiter auf Stefan Hartung an der Spitze. Der Vertrag mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung sei bereits vor geraumer Zeit regulär verlängert worden, teilte ein Unternehmenssprecher in Gerlingen bei Stuttgart mit. Details wurden nicht genannt. Zunächst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Dem Bericht zufolge soll der Kontrakt um fünf Jahre verlängert worden sein. Dann würde er bis 2031 laufen.

Die Verlängerung stärkt dem gebürtigen Dortmunder in turbulenten Zeiten den Rücken. Bosch plant bis 2030 allein in der Mobilitätssparte rund 22.000 Stellen in Deutschland zu streichen. Dazu kommen noch 2400 Stellen in der Hausgerätesparte BSH und die Schließung der Elektrowerkzeugfertigung in Leinfelden. Jeder fünfte Arbeitsplatz bei Bosch in Deutschland steht zur Disposition.