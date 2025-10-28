Warum digitale Bezahlkarten für Behörden an Bedeutung gewinnen

Freising (ots) - Zum Jahresende 2025 wird der klassische "Zahlung zur

Verrechnung"-Scheck (ZzV-Scheck) abgeschafft. Damit endet ein jahrzehntelanges

Verfahren, das für viele Menschen ohne eigenes Girokonto bislang der einzige Weg

war, staatliche Leistungen zu erhalten. Die Bezahlkarte bietet nun eine

digitale, sichere und zeitgemäße Alternative, die den Verwaltungsaufwand senkt

und den Zugang zu Geldleistungen vereinfacht.



Die von der PayCenter GmbH entwickelte Bezahlkarte richtet sich insbesondere an

leistungsberechtigte Personen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) und AsylbLG,

die kein eigenes Girokonto besitzen. Sie ermöglicht eine diskriminierungsfreie

und effiziente Auszahlung von Sozialleistungen durch Jobcenter, Arbeitsagenturen

und andere Behörden. Ziel ist es, allen Menschen in Deutschland eine

gleichwertige Teilhabe am modernen Zahlungsverkehr zu ermöglichen.





Digitale Effizienz statt PapierprozesseDie Umstellung von Papier-Schecks auf digitale Zahlungslösungen folgt einemklaren Trend in der Verwaltung: mehr Effizienz, mehr Sicherheit, weniger Kosten.Laut aktuellen Berichten setzen immer mehr öffentliche Stellen auf digitaleAuszahlungsformen, um Verwaltungsaufwand, Postlaufzeiten und Sicherheitsrisikenzu reduzieren. Auch Datenschutz und Nachvollziehbarkeit der Zahlungen werdendurch elektronische Lösungen verbessert.Die Bezahlkarte der PayCenter bietet dabei weit mehr als die reine Auszahlungvon Geldleistungen. Sie erlaubt den Nutzerinnen und Nutzern, Überweisungen zutätigen, Online-Zahlungen vorzunehmen (etwa für Mobilitätstickets oderOnline-Einkäufe) und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, bestimmteEinstellungen je nach Verwendungszweck vorzunehmen. Öffentliche Stellen könnenindividuelle Freigaben oder Einschränkungen einrichten und so flexibel aufunterschiedliche Bedarfe reagieren.Einfache Integration und rechtssichere BeschaffungFür die Behörden bietet das System eine praxisnahe Lösung: Dank einesprofessionellen CRM-Systems ist die Einrichtung einer neuen Ausgabestelleinnerhalb von fünf Werktagen möglich. Zudem ist die Beschaffung aufgrund derkostengünstigen Struktur über eine Direktvergabe realisierbar - ein wichtigerAspekt für die schnelle Umsetzung in der Verwaltung.Gleiche Chancen für alleDr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter von PayCenter, betontdie gesellschaftliche Relevanz des Projekts: "Als internationaler Anbieter derBezahlkarte in großen Teilen Deutschlands und Österreichs mit inzwischen über200.000 ausgegebenen Bezahlkarten, freuen wir uns mit diesem Produkt einenechten Mehrwert für Jobcenter, Arbeitsagenturen und andere Behörden geschaffenzu haben. Nun ist es möglich, allen Bürgerinnen und Bürgern, auch denen ohneeigenes Konto, eine sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Auszahlungnach der Abschaffung des ZzV-Schecks zu ermöglichen. Damit können sie ihreLeistungen so nutzen, wie jeder andere Bundesbürger mit einem Girokonto."Ausblick: Digitalisierung als Chance für mehr TeilhabeMit der Abschaffung des Schecks stehen Behörden vor der Herausforderung,bestehende Prozesse neu zu denken. Digitale Bezahlkarten könnten dabei einewichtige Brücke zwischen finanzieller Teilhabe, Verwaltungsmodernisierung undeffizienter Mittelverwendung schlagen. Während Jobcenter und Arbeitsagenturenderzeit noch prüfen, wie künftige Auszahlungswege gestaltet werden, zeigt sichbereits jetzt: Die Zeit der papierbasierten Verfahren neigt sich dem Ende zu.Weitere Informationen zur Bezahlkarte und über die PayCenter GmbH erhalten Sieunter: https://bezahlkarte.info/ .Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, dasZahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobileBezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt.Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mitinnovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sindin den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.PayCenter GmbH | https://www.paycenter.de/Clemensänger Ring 24 | 85356 FreisingNiederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 StuttgartGeschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. PeterSchönweitzGesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, LudwigAdamAmtsgericht München | HRB 194018Pressekontakt:Ansprechpartner Geschäftsführung:Dr. Peter SchönweitzLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/Tel: +49 (0) 151 1133 8188eMail: mailto:pescho@paycenter.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163577/6146477OTS: PayCenter GmbH