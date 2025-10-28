    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMastercard Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Mastercard Registered (A)

    Abschied vom Scheck

    Warum digitale Bezahlkarten für Behörden an Bedeutung gewinnen

    Freising (ots) - Zum Jahresende 2025 wird der klassische "Zahlung zur
    Verrechnung"-Scheck (ZzV-Scheck) abgeschafft. Damit endet ein jahrzehntelanges
    Verfahren, das für viele Menschen ohne eigenes Girokonto bislang der einzige Weg
    war, staatliche Leistungen zu erhalten. Die Bezahlkarte bietet nun eine
    digitale, sichere und zeitgemäße Alternative, die den Verwaltungsaufwand senkt
    und den Zugang zu Geldleistungen vereinfacht.

    Die von der PayCenter GmbH entwickelte Bezahlkarte richtet sich insbesondere an
    leistungsberechtigte Personen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) und AsylbLG,
    die kein eigenes Girokonto besitzen. Sie ermöglicht eine diskriminierungsfreie
    und effiziente Auszahlung von Sozialleistungen durch Jobcenter, Arbeitsagenturen
    und andere Behörden. Ziel ist es, allen Menschen in Deutschland eine
    gleichwertige Teilhabe am modernen Zahlungsverkehr zu ermöglichen.

    Digitale Effizienz statt Papierprozesse

    Die Umstellung von Papier-Schecks auf digitale Zahlungslösungen folgt einem
    klaren Trend in der Verwaltung: mehr Effizienz, mehr Sicherheit, weniger Kosten.
    Laut aktuellen Berichten setzen immer mehr öffentliche Stellen auf digitale
    Auszahlungsformen, um Verwaltungsaufwand, Postlaufzeiten und Sicherheitsrisiken
    zu reduzieren. Auch Datenschutz und Nachvollziehbarkeit der Zahlungen werden
    durch elektronische Lösungen verbessert.

    Die Bezahlkarte der PayCenter bietet dabei weit mehr als die reine Auszahlung
    von Geldleistungen. Sie erlaubt den Nutzerinnen und Nutzern, Überweisungen zu
    tätigen, Online-Zahlungen vorzunehmen (etwa für Mobilitätstickets oder
    Online-Einkäufe) und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, bestimmte
    Einstellungen je nach Verwendungszweck vorzunehmen. Öffentliche Stellen können
    individuelle Freigaben oder Einschränkungen einrichten und so flexibel auf
    unterschiedliche Bedarfe reagieren.

    Einfache Integration und rechtssichere Beschaffung

    Für die Behörden bietet das System eine praxisnahe Lösung: Dank eines
    professionellen CRM-Systems ist die Einrichtung einer neuen Ausgabestelle
    innerhalb von fünf Werktagen möglich. Zudem ist die Beschaffung aufgrund der
    kostengünstigen Struktur über eine Direktvergabe realisierbar - ein wichtiger
    Aspekt für die schnelle Umsetzung in der Verwaltung.

    Gleiche Chancen für alle

    Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter von PayCenter, betont
    die gesellschaftliche Relevanz des Projekts: "Als internationaler Anbieter der
    Bezahlkarte in großen Teilen Deutschlands und Österreichs mit inzwischen über
    200.000 ausgegebenen Bezahlkarten, freuen wir uns mit diesem Produkt einen
    echten Mehrwert für Jobcenter, Arbeitsagenturen und andere Behörden geschaffen
    zu haben. Nun ist es möglich, allen Bürgerinnen und Bürgern, auch denen ohne
    eigenes Konto, eine sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Auszahlung
    nach der Abschaffung des ZzV-Schecks zu ermöglichen. Damit können sie ihre
    Leistungen so nutzen, wie jeder andere Bundesbürger mit einem Girokonto."

    Ausblick: Digitalisierung als Chance für mehr Teilhabe

    Mit der Abschaffung des Schecks stehen Behörden vor der Herausforderung,
    bestehende Prozesse neu zu denken. Digitale Bezahlkarten könnten dabei eine
    wichtige Brücke zwischen finanzieller Teilhabe, Verwaltungsmodernisierung und
    effizienter Mittelverwendung schlagen. Während Jobcenter und Arbeitsagenturen
    derzeit noch prüfen, wie künftige Auszahlungswege gestaltet werden, zeigt sich
    bereits jetzt: Die Zeit der papierbasierten Verfahren neigt sich dem Ende zu.

    Weitere Informationen zur Bezahlkarte und über die PayCenter GmbH erhalten Sie
    unter: https://bezahlkarte.info/ .

    Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für
    Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das
    Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile
    Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt.
    Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit
    innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind
    in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.

    PayCenter GmbH | https://www.paycenter.de/

    Clemensänger Ring 24 | 85356 Freising

    Niederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 Stuttgart

    Geschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter
    Schönweitz

    Gesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig
    Adam

    Amtsgericht München | HRB 194018

    Pressekontakt:

    Ansprechpartner Geschäftsführung:
    Dr. Peter Schönweitz
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/
    Tel: +49 (0) 151 1133 8188
    eMail: mailto:pescho@paycenter.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163577/6146477
    OTS: PayCenter GmbH


