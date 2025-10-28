Abschied vom Scheck
Warum digitale Bezahlkarten für Behörden an Bedeutung gewinnen
Freising (ots) - Zum Jahresende 2025 wird der klassische "Zahlung zur
Verrechnung"-Scheck (ZzV-Scheck) abgeschafft. Damit endet ein jahrzehntelanges
Verfahren, das für viele Menschen ohne eigenes Girokonto bislang der einzige Weg
war, staatliche Leistungen zu erhalten. Die Bezahlkarte bietet nun eine
digitale, sichere und zeitgemäße Alternative, die den Verwaltungsaufwand senkt
und den Zugang zu Geldleistungen vereinfacht.
Die von der PayCenter GmbH entwickelte Bezahlkarte richtet sich insbesondere an
leistungsberechtigte Personen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) und AsylbLG,
die kein eigenes Girokonto besitzen. Sie ermöglicht eine diskriminierungsfreie
und effiziente Auszahlung von Sozialleistungen durch Jobcenter, Arbeitsagenturen
und andere Behörden. Ziel ist es, allen Menschen in Deutschland eine
gleichwertige Teilhabe am modernen Zahlungsverkehr zu ermöglichen.
Verrechnung"-Scheck (ZzV-Scheck) abgeschafft. Damit endet ein jahrzehntelanges
Verfahren, das für viele Menschen ohne eigenes Girokonto bislang der einzige Weg
war, staatliche Leistungen zu erhalten. Die Bezahlkarte bietet nun eine
digitale, sichere und zeitgemäße Alternative, die den Verwaltungsaufwand senkt
und den Zugang zu Geldleistungen vereinfacht.
Die von der PayCenter GmbH entwickelte Bezahlkarte richtet sich insbesondere an
leistungsberechtigte Personen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) und AsylbLG,
die kein eigenes Girokonto besitzen. Sie ermöglicht eine diskriminierungsfreie
und effiziente Auszahlung von Sozialleistungen durch Jobcenter, Arbeitsagenturen
und andere Behörden. Ziel ist es, allen Menschen in Deutschland eine
gleichwertige Teilhabe am modernen Zahlungsverkehr zu ermöglichen.
Digitale Effizienz statt Papierprozesse
Die Umstellung von Papier-Schecks auf digitale Zahlungslösungen folgt einem
klaren Trend in der Verwaltung: mehr Effizienz, mehr Sicherheit, weniger Kosten.
Laut aktuellen Berichten setzen immer mehr öffentliche Stellen auf digitale
Auszahlungsformen, um Verwaltungsaufwand, Postlaufzeiten und Sicherheitsrisiken
zu reduzieren. Auch Datenschutz und Nachvollziehbarkeit der Zahlungen werden
durch elektronische Lösungen verbessert.
Die Bezahlkarte der PayCenter bietet dabei weit mehr als die reine Auszahlung
von Geldleistungen. Sie erlaubt den Nutzerinnen und Nutzern, Überweisungen zu
tätigen, Online-Zahlungen vorzunehmen (etwa für Mobilitätstickets oder
Online-Einkäufe) und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, bestimmte
Einstellungen je nach Verwendungszweck vorzunehmen. Öffentliche Stellen können
individuelle Freigaben oder Einschränkungen einrichten und so flexibel auf
unterschiedliche Bedarfe reagieren.
Einfache Integration und rechtssichere Beschaffung
Für die Behörden bietet das System eine praxisnahe Lösung: Dank eines
professionellen CRM-Systems ist die Einrichtung einer neuen Ausgabestelle
innerhalb von fünf Werktagen möglich. Zudem ist die Beschaffung aufgrund der
kostengünstigen Struktur über eine Direktvergabe realisierbar - ein wichtiger
Aspekt für die schnelle Umsetzung in der Verwaltung.
Gleiche Chancen für alle
Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter von PayCenter, betont
die gesellschaftliche Relevanz des Projekts: "Als internationaler Anbieter der
Bezahlkarte in großen Teilen Deutschlands und Österreichs mit inzwischen über
200.000 ausgegebenen Bezahlkarten, freuen wir uns mit diesem Produkt einen
echten Mehrwert für Jobcenter, Arbeitsagenturen und andere Behörden geschaffen
zu haben. Nun ist es möglich, allen Bürgerinnen und Bürgern, auch denen ohne
eigenes Konto, eine sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Auszahlung
nach der Abschaffung des ZzV-Schecks zu ermöglichen. Damit können sie ihre
Leistungen so nutzen, wie jeder andere Bundesbürger mit einem Girokonto."
Ausblick: Digitalisierung als Chance für mehr Teilhabe
Mit der Abschaffung des Schecks stehen Behörden vor der Herausforderung,
bestehende Prozesse neu zu denken. Digitale Bezahlkarten könnten dabei eine
wichtige Brücke zwischen finanzieller Teilhabe, Verwaltungsmodernisierung und
effizienter Mittelverwendung schlagen. Während Jobcenter und Arbeitsagenturen
derzeit noch prüfen, wie künftige Auszahlungswege gestaltet werden, zeigt sich
bereits jetzt: Die Zeit der papierbasierten Verfahren neigt sich dem Ende zu.
Weitere Informationen zur Bezahlkarte und über die PayCenter GmbH erhalten Sie
unter: https://bezahlkarte.info/ .
Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das
Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile
Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt.
Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit
innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind
in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.
PayCenter GmbH | https://www.paycenter.de/
Clemensänger Ring 24 | 85356 Freising
Niederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 Stuttgart
Geschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter
Schönweitz
Gesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig
Adam
Amtsgericht München | HRB 194018
Pressekontakt:
Ansprechpartner Geschäftsführung:
Dr. Peter Schönweitz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/
Tel: +49 (0) 151 1133 8188
eMail: mailto:pescho@paycenter.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163577/6146477
OTS: PayCenter GmbH
Die Umstellung von Papier-Schecks auf digitale Zahlungslösungen folgt einem
klaren Trend in der Verwaltung: mehr Effizienz, mehr Sicherheit, weniger Kosten.
Laut aktuellen Berichten setzen immer mehr öffentliche Stellen auf digitale
Auszahlungsformen, um Verwaltungsaufwand, Postlaufzeiten und Sicherheitsrisiken
zu reduzieren. Auch Datenschutz und Nachvollziehbarkeit der Zahlungen werden
durch elektronische Lösungen verbessert.
Die Bezahlkarte der PayCenter bietet dabei weit mehr als die reine Auszahlung
von Geldleistungen. Sie erlaubt den Nutzerinnen und Nutzern, Überweisungen zu
tätigen, Online-Zahlungen vorzunehmen (etwa für Mobilitätstickets oder
Online-Einkäufe) und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, bestimmte
Einstellungen je nach Verwendungszweck vorzunehmen. Öffentliche Stellen können
individuelle Freigaben oder Einschränkungen einrichten und so flexibel auf
unterschiedliche Bedarfe reagieren.
Einfache Integration und rechtssichere Beschaffung
Für die Behörden bietet das System eine praxisnahe Lösung: Dank eines
professionellen CRM-Systems ist die Einrichtung einer neuen Ausgabestelle
innerhalb von fünf Werktagen möglich. Zudem ist die Beschaffung aufgrund der
kostengünstigen Struktur über eine Direktvergabe realisierbar - ein wichtiger
Aspekt für die schnelle Umsetzung in der Verwaltung.
Gleiche Chancen für alle
Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter von PayCenter, betont
die gesellschaftliche Relevanz des Projekts: "Als internationaler Anbieter der
Bezahlkarte in großen Teilen Deutschlands und Österreichs mit inzwischen über
200.000 ausgegebenen Bezahlkarten, freuen wir uns mit diesem Produkt einen
echten Mehrwert für Jobcenter, Arbeitsagenturen und andere Behörden geschaffen
zu haben. Nun ist es möglich, allen Bürgerinnen und Bürgern, auch denen ohne
eigenes Konto, eine sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Auszahlung
nach der Abschaffung des ZzV-Schecks zu ermöglichen. Damit können sie ihre
Leistungen so nutzen, wie jeder andere Bundesbürger mit einem Girokonto."
Ausblick: Digitalisierung als Chance für mehr Teilhabe
Mit der Abschaffung des Schecks stehen Behörden vor der Herausforderung,
bestehende Prozesse neu zu denken. Digitale Bezahlkarten könnten dabei eine
wichtige Brücke zwischen finanzieller Teilhabe, Verwaltungsmodernisierung und
effizienter Mittelverwendung schlagen. Während Jobcenter und Arbeitsagenturen
derzeit noch prüfen, wie künftige Auszahlungswege gestaltet werden, zeigt sich
bereits jetzt: Die Zeit der papierbasierten Verfahren neigt sich dem Ende zu.
Weitere Informationen zur Bezahlkarte und über die PayCenter GmbH erhalten Sie
unter: https://bezahlkarte.info/ .
Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das
Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile
Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt.
Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit
innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind
in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.
PayCenter GmbH | https://www.paycenter.de/
Clemensänger Ring 24 | 85356 Freising
Niederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 Stuttgart
Geschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter
Schönweitz
Gesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig
Adam
Amtsgericht München | HRB 194018
Pressekontakt:
Ansprechpartner Geschäftsführung:
Dr. Peter Schönweitz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/
Tel: +49 (0) 151 1133 8188
eMail: mailto:pescho@paycenter.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163577/6146477
OTS: PayCenter GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte