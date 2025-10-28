    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPowermax Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Powermax Minerals
    Powermax leitet Phase-2-Explorationsprogramm auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Cameron in British Columbia ein

    Toronto, Ontario – 28. Oktober 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seines Phase-2-Explorationsprogramms auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Cameron in der Kamloops Mining Division in British Columbia bekannt zu geben.

     

    Aufbauend auf den vielversprechenden Phase-1-Ergebnissen

     

    Das Phase-2-Programm ist darauf ausgelegt, den Ergebnissen der Phase-1-Exploration nachzugehen, die das Vorkommen einer Mineralisierung leichter und schwerer Seltenerdmetalle (REE) auf dem Konzessionsgebiet bestätigt hat. Zu den wichtigsten Ergebnissen von Phase 1 gehören (siehe Pressemitteilung vom 8. August 2025):

     

    -          Die Gesamt-REE-(TREE)-Werte lagen zwischen 17 ppm und 1.943 ppm.

    -          Proben von Schwermineralkonzentraten lieferten TREE-Werte von 365 ppm bis 7.561 ppm.

    -          Auf dem Konzessionsgebiet wurde eine REE-Anreicherung festgestellt, wobei leichte REE (LREE) generell häufiger vorkommen als schwere REE (HREE).

    -          Beständige Anreicherung mit LREE und HREE in mehreren lithologischen Einheiten.

     

    Diese Ergebnisse belegen das Vorkommen von REE-haltigen Mineralen wie Monazit, Allanit und Xenotim in den Pegmatit- und Gneislithologien der Monashee Group.

     

    Ziele des Phase-2-Programms

     

    1. Geologische Kartierungen und systematische Gesteinsprobenahmen in neuen und zuvor ermittelten mineralisierten Zonen.
    2. Weitere Flusssediment- und geochemische Bodenuntersuchungen in unerprobten Entwässerungsgebieten und Gebieten mit wenigen Ausbissen.
    3. Zusammenführung des geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datenmaterials in einer GIS-Plattform zur genaueren Eingrenzung und Priorisierung von Bohrzielen.

     

    Zeitrahmen der Feldarbeiten

     

    Die Phase-2-Feldarbeiten sind im Gange und werden je nach Wetterlage voraussichtlich rund zwei bis drei Wochen dauern.

     

    Abbildung 1: Karte der gesamten REE-Analyse des REE-Projekts Cameron in BC

     

    Erklärung des CEO

