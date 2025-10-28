UBS stuft Siltronic auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate rechnete Harry Blaiklock am Dienstag mit einer negativen Kursreaktion auf die Quartalszahlen des Waferherstellers. Immerhin sei der Marktkonsens leicht verfehlt worden, und es brauche eine Umsatzbelebung im vierten Quartal, um das Jahresziel zu erreichen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 59,00EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Harry Blaiklock

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

