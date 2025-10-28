UBS stuft Befesa auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartung der Anleger für das bereinigte operative Ergebnis (ber. Ebitda) liege wohl bei 61,6 bis 62 Millionen Euro, schrieb Olivier Calvet am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Recyclingspezialisten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 30,04EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
