UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Industriegasekonzerns habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Geoff Haire am Dienstag nach den Quartals-Umsatzzahlen./rob/ag/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 175,4EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



