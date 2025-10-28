UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 980 Pence auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien stark ausgefallen, schrieb Jason Napier am Dienstag. Er attestierte der Bank ein höheres Wachstum an den genau richtigen Stellen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 11,84EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,8
Kursziel alt: 9,8
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
