    UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 980 Pence auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien stark ausgefallen, schrieb Jason Napier am Dienstag. Er attestierte der Bank ein höheres Wachstum an den genau richtigen Stellen./rob/ag/gl

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 11,84EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jason Napier
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9,8
    Kursziel alt: 9,8
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


