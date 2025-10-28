UBS stuft Ströer auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Dienstag an die aktualisierten Jahresziele des Werbekonzerns an. Er erinnerte aber auch an die zuletzt aufgehellten Ifo-Daten./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 38,90EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Adam Berlin

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,00 € , was eine Steigerung von +63,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer