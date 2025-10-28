Gold crasht unter 4.000 $: Privatanleger ziehen 120 Millionen US-Dollar aus ETFs

Noch vergangene Woche hatte Gold ein Rekordhoch von über 4.380 US-Dollar erreicht – befeuert durch Zinssenkungsspekulationen und den sogenannten Debasement-Handel, also Wetten auf den schleichenden Wertverlust staatlicher Währungen. Diese von FOMO getriebene Rallye habe den Markt "in den überkauften Bereich getrieben", sagte Ole Hansen, Rohstoffstratege der Saxo Bank. "Gold durchläuft eine längst überfällige Korrektur, deren Treiber heute die positiven Signale an der Handelsfront sind." Analysten der Citigroup erwarten, dass der Preis in den kommenden drei Monaten auf etwa 3.800 US-Dollar sinken dürfte.

Der Goldpreis ist zu Wochenbeginn weiter abgestürzt und fiel erstmals seit Monaten wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Damit setzte das Edelmetall seine heftigste Korrektur seit über einem Jahrzehnt fort. Auslöser war die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China, das geopolitische Spannungen mindern und die Nachfrage nach sicheren Häfen schwächen könnte. Parallel zogen Privatanleger laut JPMorgan rund 120 Millionen US-Dollar aus Rohstoff-ETFs ab. Der SPDR Gold Shares verlor zwischenzeitlich fast drei Prozent, nachdem er bereits in der Vorwoche den stärksten Tagesverlust seit 2013 verzeichnet hatte.

Obwohl Gold seit Jahresbeginn immer noch mehr als 50 Prozent im Plus liegt – getragen von Käufen der Zentralbanken – hat sich der Markt deutlich abgekühlt. Auf der LBMA-Konferenz in Kyoto diskutierten Händler über ein "gesundes Preisniveau" von rund 3.500 US-Dollar, wie John Reade vom World Gold Council erklärte. Der Preisverfall sei notwendig, um die Übertreibungen der letzten Wochen abzubauen.

Auch Experten von Capital Economics sehen in der jüngsten Entwicklung das Platzen einer spekulativen Blase. "Die jüngste Phase des Goldbooms sieht wie eine Marktblase aus, die sich in ihrer Endphase befindet", schrieb Rohstoffökonom Hamad Hussain. Er rechnet damit, dass Gold bis Ende 2026 auf 3.500 US-Dollar fallen wird. Zwar bleibe die strukturelle Nachfrage von Zentralbanken und chinesischen Investoren bestehen, doch die treibende Kraft der vergangenen Monate sei "die Angst gewesen, etwas zu verpassen".

Sein Kollege John Higgins widersprach zudem der These, der Preisanstieg sei durch einen schwächeren US-Dollar oder steigende Inflation getrieben gewesen. "Es scheint vielmehr die Angst vor dem Verpassen eines Booms gewesen zu sein, der sich nun in einen Mini-Bust verwandeln könnte", sagte er. Während der Aktienmarkt weiter auf Rekordniveau klettert, droht Gold damit in eine längere Korrekturphase einzutreten – auch wenn Bullen wie Ed Yardeni an ihrem Ziel von 5.000 US-Dollar im Jahr 2026 festhalten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



