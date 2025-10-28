    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    AKTIE IM FOKUS 2

    Nordex auf Neunjahreshoch - Hebt Margenziel an

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex hebt Profitabilitätsausblick deutlich an.
    • Aktienkurs steigt um 15% auf 25,44 Euro.
    • Starke Margensteigerung und Auftragseingang erwartet.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Nordex auf Neunjahreshoch - Hebt Margenziel an
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    (neu: Kurs, Experten und mehr Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein deutlich angehobener Profitabilitätsausblick von Nordex hat den Aktien des Windturbinen-Herstellers am Dienstag eine Kursrally auf das höchste Niveau seit Februar 2016 beschert. Zuletzt notierten die Papiere gut 15 Prozent im Plus bei 25,44 Euro. In den vergangenen zwei Wochen hatten sie noch eine Schwächephase durchgemacht und den niedrigsten Stand seit fast einem Monat erreicht. Mit dem Kurssprung bauten die Anteilsscheine der Hamburger ihren Jahresgewinn auf über 125 Prozent aus.

    Nach dem dritten Quartal, in dem Nordex im Vorjahresvergleich fast doppelt so profitabel war, sieht das Unternehmen die diesjährige operative Marge (Ebitda) nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent. Zuvor lag die Spanne bei 5 bis 7 Prozent. Das Management rechnet im vierten Quartal mit zusätzlichen Gewinnen und einem starken Auftragseingang.

    Die Margensteigerung von Nordex zeuge von einer soliden Umsetzung der Unternehmensstrategie und einer besseren Kostenkontrolle, sagte ein Börsianer in einer ersten Reaktion. Jefferies-Experte Constantin Hesse sprach von einem soliden Auftragseingang und begrüßte die angehobene Margenzielspanne. Das höhere Rentabilitätsniveau sollte jedoch nicht unbedingt auf 2026 hochgerechnet werden, obwohl für das kommende Jahr mit steigenden Volumina zu rechnen sei, warnte er.

    Für RBC-Analyst Colin Moody tröstet das starke Quartalsergebnis insgesamt über die "klare Umsatzenttäuschung" hinweg. Neben der Profitabilität sei auch der freie Mittelzufluss stark gewesen. Moody erwartet ebenso wie etwa sein Kollege Vivek Midha von der Citigroup, dass infolge des erhöhten Jahresausblicks nun auch die Markterwartungen für 2025 und die kommenden Jahre steigen./edh/gl/jha/

    Nordex

    +10,74 %
    +3,66 %
    +10,49 %
    +14,98 %
    +71,59 %
    +156,96 %
    +118,29 %
    -3,74 %
    +188,67 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,61 % und einem Kurs von 25,48 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +3,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,13 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -30,72 %/+0,08 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
