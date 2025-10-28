Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt

An der Börse konnte die Aktie davon jedoch nicht profitierten, nachdem sie bereits zuletzt deutlich zugelegt hatte. Zuletzt sank der Kurs um rund eineinhalb Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier damit aber immer noch rund 18 Prozent an Wert gewonnen.

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal den Umsatz dank der Nachfrage in der Region China, Nordasien und Ozeanien deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen auf vergleichbarer Basis und ohne Währungsschwankungen um 4,8 Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzanstieg um 4,4 Prozent gerechnet.

Für Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan verzeichnete Danone auf vergleichbarer Basis ein starkes Wachstum. Zu verdanken sei dies sowohl der Absatzentwicklung als auch dem Produktmix.

Auch für die Experten des Investmenthauses Jefferies war das dritte Quartal besser als erwartet. Gedämpft werde die Euphorie aber von der Abhängigkeit von China.

Das Danone-Management um Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sieht den Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic-Wasser weiter auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz soll weiter auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Erlös.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz vor allem in der Region China, Nordasien und Ozeanien. Hier zogen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 13,8 Prozent an. In Europa betrug das Plus 2,6 Prozent und in Nordamerika 1,5 Prozent. In Lateinamerika wurde ein Wachstum von 4,3 Prozent verbucht./err/mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 76,90 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,90 %. Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 52,58 Mrd.. DANONE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -5,54 %/+9,99 % bedeutet.



