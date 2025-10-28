    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Trever eröffnet Finanzinstituten nahtlosen Zugang zu Boerse Stuttgart Digital

    Stuttgart/Graz (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/)
    , Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, geht eine Partnerschaft mit
    Trever ein, einem der führenden europäischen Infrastrukturanbieter für digitale
    Assets. Die Zusammenarbeit ermöglicht institutionellen Kunden, die Trever's
    Digital Asset Operating System nutzen, den nahtlosen Zugang zur vollständig
    regulierten Handels- und Verwahrinfrastruktur von Boerse Stuttgart Digital.

    Die Integration erweitert den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen.
    Banken, Broker und Vermögensverwalter können über ein einziges Digital Asset
    Operating System digitale Vermögenswerte verwalten und auf die institutionellen
    Handels- und Verwahrungslösungen von Boerse Stuttgart Digital zugreifen. Diese
    Zusammenarbeit gewährleistet automatisierte und effiziente Abläufe und bietet
    Finanzinstituten die Möglichkeit, den gesamten Lebenszyklus digitaler
    Vermögenswerte sicher und zuverlässig im Digital Asset Operating System zu
    verwalten.

    "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Trever und die Integration von
    Boerse Stuttgart Digital, die einen weiteren Schritt beim Ausbau unserer
    europäischen Präsenz markiert", sagt Joaquín Sastre Ibáñez, Head of
    Institutional Business von Boerse Stuttgart Digital. "Mit der Anbindung von
    Trever an unsere Infrastruktur stärken wir den institutionellen Zugang zum
    Krypto-Markt und bieten europäischen Finanzinstituten nahtlosen Zugriff auf
    zuverlässige, MiCAR-konforme Handels- und Verwahrungslösungen."

    "Durch die Integration von Boerse Stuttgart Digital in das Digital Asset
    Operating System ermöglichen wir institutionellen Kunden den Zugang zu einer
    weiteren erstklassigen Handelsplattform für Kryptowährungen, stärken
    MiCAR-konforme Abläufe und erweitern die Best-Execution-Möglichkeiten. Es ist
    uns eine Freude, Boerse Stuttgart Digital in unserem Handelsplatznetzwerk
    willkommen zu heißen", kommentiert Hans-Jürgen Griesbacher, CEO und Co-Founder
    von Trever.

