Trever eröffnet Finanzinstituten nahtlosen Zugang zu Boerse Stuttgart Digital
Stuttgart/Graz (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/)
, Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, geht eine Partnerschaft mit
Trever ein, einem der führenden europäischen Infrastrukturanbieter für digitale
Assets. Die Zusammenarbeit ermöglicht institutionellen Kunden, die Trever's
Digital Asset Operating System nutzen, den nahtlosen Zugang zur vollständig
regulierten Handels- und Verwahrinfrastruktur von Boerse Stuttgart Digital.
Die Integration erweitert den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen.
Banken, Broker und Vermögensverwalter können über ein einziges Digital Asset
Operating System digitale Vermögenswerte verwalten und auf die institutionellen
Handels- und Verwahrungslösungen von Boerse Stuttgart Digital zugreifen. Diese
Zusammenarbeit gewährleistet automatisierte und effiziente Abläufe und bietet
Finanzinstituten die Möglichkeit, den gesamten Lebenszyklus digitaler
Vermögenswerte sicher und zuverlässig im Digital Asset Operating System zu
verwalten.
"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Trever und die Integration von
Boerse Stuttgart Digital, die einen weiteren Schritt beim Ausbau unserer
europäischen Präsenz markiert", sagt Joaquín Sastre Ibáñez, Head of
Institutional Business von Boerse Stuttgart Digital. "Mit der Anbindung von
Trever an unsere Infrastruktur stärken wir den institutionellen Zugang zum
Krypto-Markt und bieten europäischen Finanzinstituten nahtlosen Zugriff auf
zuverlässige, MiCAR-konforme Handels- und Verwahrungslösungen."
"Durch die Integration von Boerse Stuttgart Digital in das Digital Asset
Operating System ermöglichen wir institutionellen Kunden den Zugang zu einer
weiteren erstklassigen Handelsplattform für Kryptowährungen, stärken
MiCAR-konforme Abläufe und erweitern die Best-Execution-Möglichkeiten. Es ist
uns eine Freude, Boerse Stuttgart Digital in unserem Handelsplatznetzwerk
willkommen zu heißen", kommentiert Hans-Jürgen Griesbacher, CEO und Co-Founder
von Trever.
