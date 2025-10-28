Trever eröffnet Finanzinstituten nahtlosen Zugang zu Boerse Stuttgart Digital

Stuttgart/Graz (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/)

, Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, geht eine Partnerschaft mit

Trever ein, einem der führenden europäischen Infrastrukturanbieter für digitale

Assets. Die Zusammenarbeit ermöglicht institutionellen Kunden, die Trever's

Digital Asset Operating System nutzen, den nahtlosen Zugang zur vollständig

regulierten Handels- und Verwahrinfrastruktur von Boerse Stuttgart Digital.



Die Integration erweitert den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen.

Banken, Broker und Vermögensverwalter können über ein einziges Digital Asset

Operating System digitale Vermögenswerte verwalten und auf die institutionellen

Handels- und Verwahrungslösungen von Boerse Stuttgart Digital zugreifen. Diese

Zusammenarbeit gewährleistet automatisierte und effiziente Abläufe und bietet

Finanzinstituten die Möglichkeit, den gesamten Lebenszyklus digitaler

Vermögenswerte sicher und zuverlässig im Digital Asset Operating System zu

verwalten.





"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Trever und die Integration von

Boerse Stuttgart Digital, die einen weiteren Schritt beim Ausbau unserer

europäischen Präsenz markiert", sagt Joaquín Sastre Ibáñez, Head of

Institutional Business von Boerse Stuttgart Digital. "Mit der Anbindung von

Trever an unsere Infrastruktur stärken wir den institutionellen Zugang zum

Krypto-Markt und bieten europäischen Finanzinstituten nahtlosen Zugriff auf

zuverlässige, MiCAR-konforme Handels- und Verwahrungslösungen."



"Durch die Integration von Boerse Stuttgart Digital in das Digital Asset

Operating System ermöglichen wir institutionellen Kunden den Zugang zu einer

weiteren erstklassigen Handelsplattform für Kryptowährungen, stärken

MiCAR-konforme Abläufe und erweitern die Best-Execution-Möglichkeiten. Es ist

uns eine Freude, Boerse Stuttgart Digital in unserem Handelsplatznetzwerk

willkommen zu heißen", kommentiert Hans-Jürgen Griesbacher, CEO und Co-Founder

von Trever.



