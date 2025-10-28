UBS stuft BNP PARIBAS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis vor Risikovorsorge habe etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Jason Napier am Dienstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 67,19EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77,40

Kursziel alt: 77,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



