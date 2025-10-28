WDH
Investor CVC verkauft Mehrheit an Sportwettenanbieter Tipico an Banijay
- Tipico wechselt für 4,6 Mrd. Euro an Banijay.
- Banijay will Sportwetten-Geschäft stark ausbauen.
- Übernahme bis Mitte 2026, Zustimmung nötig.
(Wiederholung: Im letzten Satz des vorletzten Absatzes wird präzisiert, dass es sich um eingeplante jährliche Synergien handelt.)
PARIS/MALTA (dpa-AFX) - Der Sportwettenanbieter Tipico wechselt für einen Milliardenbetrag den Besitzer. Der Finanzinvestor CVC verkauft die Plattform an den französischen Entertainmentkonzern Banijay zu einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 4,6 Milliarden Euro, wie die Firmen am Dienstag in Paris mitteilten. Banijay will damit neben seinem eigenen Anbieter Betclic die Geschäfte mit Sportwetten und Online-Glücksspiel deutlich ausbauen. Gemeinsam wären die Firmen der viertgrößte europäische Anbieter in diesem Bereich, hieß es.
Tipico machte 2024 den Angaben zufolge als einer der führenden Anbieter in Deutschland 1,3 Milliarden Umsatz und hat im September die österreichische Plattform Admiral mit jährlich 346 Millionen Euro Umsatz übernommen. Nach eigenen Angaben wird in Deutschland jede zweite Sportwette bei Tipico platziert. Betclic wird in Frankreich, Portugal, Polen und der Elfenbeinküste angeboten und machte zuletzt 1,4 Milliarden Euro Umsatz jährlich.
Die Übernahme soll Mitte 2026 abgeschlossen werden und bedarf noch der Zustimmung von Aufsichtsbehörden. Betclic werde seinen Mehrheitsanteil am deutschen Sportwettenanbieter Bet-at-Home verkaufen, hieß es.
Banijay betreibt neben dem Sportwetten- und Glücksspielgeschäft vor allem die Produktion und den Vertrieb von TV-Entertainmentinhalten wie "Big Brother" und ist auch bei Live-Veranstaltungen vertreten. Das Unternehmen rechnet sich durch die Übernahme jährliche Kosteneinsparungen und positive Umsatzeffekte von mittelfristig 100 Millionen Euro aus.
Nach der Übernahme wird Banijay zunächst knapp 65 Prozent des aus Betclic und Tipico fusionierten Unternehmens besitzen. Dieser Anteil soll auf mindestens 72 Prozent klettern. CVC soll mittelfristig als Minderheitsanteilseigner beteiligt bleiben. Die Gründer von Tipico bringen alle ihre Anteile in das neue Unternehmen ein./men/mis/nas
Aus meiner Sicht ist die BAH nach wie vor eine Black Box. Wer die Finanzberichte aufmerksam liest, wird feststellen, dass (i) die Summe der gegen die BAH geltend gemachten Ansprüche aus Spielerklagen massiv angestiegen ist (alleine in Deutschland zB auf EUR 4 Mio. im Vergleich zu EUR 1,6 Mio im Jahr 2024 (jeweils Halbjahresbericht)) und (ii) die BAH trotzdem nur in vergleichsweise geringem Umfang Rückstellungen bildet. Die von mir mehrfach angesprochene Bilanzbereinigung findet also gerade nicht statt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der Aktienkurs weiter sinkt (-21% im Jahresvergleich). Bis Klarheit über den Umfang der Rechtsrisiken besteht und diese vollumfänglich in der Bilanz verarbeitet, wird der Kurs auch künftig weiter sinken. Der BAH ist offensichtlich nicht an einem Befreiungsschlag gelegen, sondern stattdessen wird nun eben ein "EBITDA vor Sondereinflüssen" reported, dass eine positive Entwicklung suggeriert, die "unter dem Strich" aber nicht stattfindet.
Jetzt wird also die EBITDA Prognose "vor Sondereinflüssen" von ursprünglich "-1 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR" nach oben korrigiert auf "1,5 Mio. EUR bis
4,5 Mio. EUR". Das klingt erstmal gut (und auch besser als von mir erwartet).
Gleichzeitig wird in der Adhoc aber herausgestellt, dass "unter Berücksichtigung von Sondereinflüssen geht der Vorstand gleichwohl von einem negativen
Konzernergebnis im Gesamtjahr aus (Stand 30.09.2024: -3,3 Mio. EUR (Vergleichszeitraum Vorjahr: -0,2 Mio. EUR)."
Leider gibt es bei der BAH jede Menge und jedes Jahr ansteigende "Sondereinflüsse", weswegen das Ergebnis "unterm Strich" erheblich schlechter als im Vorjahr ausfällt. Die Prognosen "vor Sondereinflüssen" sollten daher mit großer Vorsicht betrachtet werden, weil sie wie ersichtlich keinen Rückschluss auf die Profitabilität der BAH erlauben. Das wird erst möglich sein, wenn die BAH richtig aufräumt, "ehrliche" Bilanzvorsorge trifft und dann eine normale, unbereinigte EBITDA Prognose veröffentlicht.