Deutsche Bank Research lässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 93,42 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -2,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,69 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 144,00EUR was eine Bandbreite von -1,35 %/+54,41 % bedeutet.