    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research lässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank belässt Beiersdorf auf "Hold"
    • Kursziel von 98 Euro bleibt unverändert
    • Strategiewandel für langfristigen Erfolg nötig
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la

    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 98 Euro

