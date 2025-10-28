LichtBlick und metrify kooperieren im Smart Metering





Hudbay kündigt strategische Investition der Mitsubishi Corporation in Höhe von 600 Millionen $ für eine 30%ige Joint-Venture-Beteiligung an Copper World an

Mit Mitsubishi erhält das Unternehmen einen erstklassigen langfristigen strategischen Partner, das auf eine lange Geschichte von Joint-Venture-Partnerschaften in den hochwertigsten Kupferminen weltweit zurückblicken kann Die strategische Partnerschaft mit Mitsubishi bestätigt den attraktiven langfristigen Wert von Copper World als erstklassiges Kupferprojekt und bestätigt die starken technischen Fähigkeiten von Hudbay Ermöglicht Investitionen in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar in die Lieferkette für kritische Mineralien in den USA, um 20 Jahre lang jährlich eine erwartete Kupferproduktion von 85.000 Tonnen "Made in America" zu liefern Ich Es wird erwartet, dass Copper World während des Projektbaus mehr als 1.000 Arbeitsplätze schaffen wird, davon 400 direkte Arbeitsplätze und bis zu 3.000 indirekte Arbeitsplätze, sobald die Produktion voll ist Die Erstinvestition von Mitsubishi in Höhe von 600 Millionen US-Dollar und die anteiligen Eigenkapitaleinlagen bieten eine erhebliche finanzielle Flexibilität, indem der geschätzte Anteil von Hudbay an den verbleibenden Kapitaleinlagen auf der Grundlage von PFS-Schätzungen auf etwa 200 Millionen US-Dollar reduziert wird Verschiebt die erste Kapitaleinlage von Hudbay auf der Grundlage von PFS-Schätzungen frühestens auf 2028 Erhöhung des risikokapitalisierten Projekt-IRR für Hudbay auf etwa 90 % auf Basis von PFS-Schätzungen Ii Einigung mit Wheaton über Bedingungen für einen erweiterten Edelmetallstrom, der eine bedingte Zahlung von bis zu 70 Mio. $ vorsieht, die das langfristige Potenzial von Copper World zusätzlich zur ersten Stream-Lagerstätte in Höhe von 230 Mio. $ anerkennt Die Transaktion würde die wichtigsten Finanzierungselemente des umsichtigen 3-P-Finanzierungsrahmens von Hudbay für die Entwicklung von Copper World erreichen



TORONTO, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") ( TSX, NYSE: HBM) freut sich bekannt zu geben, dass die Mitsubishi Corporation (" Mitsubishi ") zugestimmt hat, eine 30%-Beteiligung an Copper World LLC zu erwerben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Hudbay, die das vollständig genehmigte Projekt Copper World in Arizona (" Copper World") besitzt ") für eine anfängliche Bareinlage in Höhe von 600 Millionen Dollar, bestehend aus 420 Millionen Dollar als Gegenleistung für eine 30%ige Beteiligung an Copper World bei Abschluss und 180 Millionen Dollar als entsprechende Einlage innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss (die " JV-Transaktion "). Die JV-Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

"Die Sicherung von Mitsubishi als 30-prozentiger Partner in Copper World ist ein wichtiger Meilenstein für Hudbay, da wir eine langfristige strategische Partnerschaft aufbauen, um dieses hochwertige Kupferprojekt in Richtung Sanktion voranzutreiben und einen erheblichen Wert in unserem Kupferwachstumsportfolio zu schaffen", sagte Peter Kukielski, President und Chief Executive Officer von Hudbay. "Ich habe im Laufe meiner Karriere eine lange Geschichte der Beteiligung an Joint Ventures, unter anderem mit Mitsubishi bei Antamina in den 1990er und 2000er Jahren, und ich habe gesehen, wie strategische Joint Ventures einige der besten Minen der Welt gebaut haben. Nach einem äußerst robusten und wettbewerbsfähigen Prozess haben wir uns mit Mitsubishi für den ersten Partner der Wahl entschieden. Durch diese Partnerschaft werden wir unsere komplementären Stärken nutzen, um unser erstklassiges Copper World-Projekt zu realisieren, inländisches Kupfer in den USA für die US-Lieferkette für kritische Mineralien zu produzieren und Wert für alle unsere Stakeholder zu schaffen. Wir haben uns auch darauf geeinigt, den Edelmetallstrom von Wheaton zu modernisieren, was zusammen mit dem jüngsten Erreichen unserer Bilanzziele die Schlüsselelemente unseres umsichtigen Finanzierungsplans für Copper World vervollständigen wird, und wir sind sehr gut positioniert, um eine der nächsten großen Kupferminen in den USA zu bauen."

"Die Teilnahme an der Copper World ist für Mitsubishi von großer strategischer Bedeutung für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie im Kupfersektor. Wir freuen uns, mit Hudbay, dessen Betriebs- und Entwicklungsexpertise anerkannt und bewährt ist, zusammenzuarbeiten, um eine endgültige Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Basierend auf unserem Know-how bei Investitionen in den Kupferbergbau, das wir durch Partnerschaften mit globalen Bergbauunternehmen entwickelt haben, und unserer umfangreichen Geschäftserfahrung in Nordamerika, die wir über viele Jahre in verschiedenen Sektoren, einschließlich des Handels mit Mineralressourcen, gesammelt haben, wollen wir gemeinsam mit Hudbay das volle Potenzial von Copper World ausschöpfen", sagte Taro Abe, COO der Critical Minerals Division von Mitsubishi, Mineral Resources Group.

Hudbay verringert das Risiko für Copper World erheblich und nähert sich einer Sanktionsentscheidung im Jahr 2026

Realisierung einer attraktiven Bewertung für die strategische Investition von Copper World – 600 Millionen US-Dollar Copper World JV-Transaktion mit Mitsubishi für eine Minderheitsbeteiligung von 30 %. Impliziert einen signifikanten Aufschlag auf den Konsens-Nettoinventarwert für Copper World Iii . Die Erstinvestition von Mitsubishi in Höhe von 600 Millionen US-Dollar setzt sich aus 420 Millionen US-Dollar bei Abschluss und 180 Millionen US-Dollar innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss zusammen. Mitsubishi wird auch seinen anteiligen Anteil von 30 % an zukünftigen Eigenkapitaleinlagen finanzieren. Erhöhung des internen Zinsfußes des fremdfinanzierten Projekts auf Hudbay auf etwa 90 % auf der Grundlage von Schätzungen der Vormachbarkeitsstudie (" PFS ") Ii . Sichere sich den Premier Joint Venture Partner – Mit Mitsubishi, einem der größten japanischen Handelshäuser mit globaler Bergbaupräsenz und einem bedeutenden Unternehmen mit Sitz in den USA, gewinnt sich ein langfristiger strategischer Partner. Mitsubishi ist der strategische Partner der Wahl mit Investitionen in ein erstklassiges Portfolio an großen und hochwertigen Kupferanlagen, darunter fünf der zwanzig größten Kupferminen der Welt bis zur Produktion im Jahr 2024. Die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Mitsubishi, die Mitsubishi Corporation (Americas), verfügt über mehr als 50 Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen in verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Bodenschätze, Öl und Gas, Immobilien, Mobilität, Lebensmittel, Energie usw., und verwaltet die strategischen Investitionen des Unternehmens mit einem Gesamtvermögen von rund 9 Milliarden US-Dollar und Handelsgeschäften in Nordamerika, die Handelsaktivitäten mit einem erheblichen Volumen an Kupfer umfassen. Edelmetalle und Aluminium auf dem US-Markt. Die strategische Partnerschaft bestätigt den attraktiven langfristigen Wert von Copper World als erstklassiges Kupferprojekt und bestätigt die starken technischen Fähigkeiten von Hudbay. Enhances Stream – Einigung mit Wheaton Precious Metals Corp. (" Wheaton ") zur Änderung der bestehenden Edelmetall-Streaming-Vereinbarung. Zusätzlich zu der anfänglichen Stream-Lagerstätte in Höhe von 230 Millionen $ bietet Copper World eine zusätzliche bedingte Zahlung von bis zu 70 Millionen $ für eine zukünftige potenzielle Mühlenerweiterung, um das langfristige Potenzial von Copper World zu erkennen. Die laufenden Zahlungen für Gold und Silber wurden von festen Preisen auf 15 % der Spotpreise geändert, um ein Aufwärtspotenzial bei höheren Edelmetallpreisen zu ermöglichen. Die aktualisierte Struktur steht im Einklang mit dem aktuellen Erschließungsplan für Copper World und der Joint-Venture-Vereinbarung. Erreicht den 3-P-Plan mit erheblicher finanzieller Flexibilität für die Entwicklung – Erfolgreicher Abschluss von Schlüsselelementen der umsichtigen Finanzstrategie von Hudbay als Teil des Plans mit den drei Voraussetzungen (" 3-P") für Copper World mit den Ankündigungen der JV-Transaktion und des erweiterten Wheaton-Streams sowie dem Erreichen der erklärten Bilanzziele. Vor der Verbuchung der Erlöse aus dieser Transaktion hat Hudbay bereits mehr als 600 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und ein Verhältnis von 0,4x Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA erzielt Iv zum 30. Juni 2025 und übertrifft damit die erklärten Bilanzziele bei weitem. Die Erstinvestition von Mitsubishi und ihre anteiligen Eigenkapitaleinlagen bieten zusammen mit dem geänderten Wheaton-Stream eine erhebliche finanzielle Flexibilität, indem sie den geschätzten Anteil von Hudbay an den verbleibenden Kapitaleinlagen auf der Grundlage von PFS-Schätzungen auf etwa 200 Millionen US-Dollar reduzieren, wie in Abbildung 1 dargestellt, und die erste Kapitaleinlage von Hudbay frühestens auf 2028 verschiebt. DFS und Detailed Engineering im Gange - Gut positioniert, um Copper World auf eine Sanktionsentscheidung im Jahr 2026 hinzuarbeiten. Die Machbarkeitsstudie für Copper World ist im Gange, und der Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie (" DFS ") wird bis Mitte 2026 erwartet. Mit diesem erfolgreichen Meilenstein zur Risikominderung bei Copper World erwartet Hudbay, die Detailtechnik, einige wichtige Long-Forward-Posten und andere Aktivitäten zur Risikominderung zu beschleunigen, indem es die Wachstumsinvestitionen um 20 Mio. $ von den kommenden Jahren auf 2025 vorzieht, und aktualisiert die Prognose für die Wachstumsausgaben in Arizona für 2025 von 90 Mio. $ auf 110 Mio. $ auf 100 %-Basis.



Große Investition in die US-Lieferkette für kritische Mineralien

Copper World wird die Auslandsinvestitionen und die Ziele der nationalen Sicherheit der US-Regierung mit einer geplanten Direktinvestition in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar in die Lieferkette für kritische Mineralien in den USA unterstützen, was auch eine der größten Investitionen in der Geschichte des südlichen Arizona darstellen wird. Hudbay, als viertgrößtes an der NYSE notiertes Kupferunternehmen mit einer Mehrheit der Aktionäre mit Sitz in den USA, freut sich, Amerikas nächste große Kupfermine voranzutreiben, ein Projekt für kritische Mineralien, das die USA als weltweit führend in der Kupferproduktion untermauert. Hudbay wird von einem Partner unterstützt, der über eine große operative Präsenz in den USA verfügt, eng mit der heimischen Wirtschaft verbunden ist und in der Vergangenheit bedeutende Investitionen in den USA getätigt hat.

Die vollständig genehmigte Anfangsphase des Projekts Copper World befindet sich auf Privatgrundstücken, die sich im Besitz von Hudbay befinden. Es wird erwartet, dass die Mine über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 20 Jahren 85.000 Tonnen Kupfer pro Jahr produzieren wird. Während der dreijährigen Bauzeit soll Copper World jährlich mehr als 1.000 Arbeitsplätze schaffen und beabsichtigt, Gewerkschaftsarbeiter für den Projektbau zu engagieren, wobei derzeit Verpflichtungserklärungen mit sieben US-Gewerkschaften bestehen. Sobald Copper World in Produktion ist, wird es voraussichtlich auch über 850 Millionen US-Dollar beitragen v in den USA zu senken und mehr als 400 direkte und 3.000 indirekte Arbeitsplätze in Arizona zu schaffen. Die Kupferproduktion "Made in America" von Copper World wird zur heimischen Kupferlieferkette in den USA beitragen und die Produktionskapazität, die nationale Sicherheit und die Energieunabhängigkeit stärken.

Gesicherter langfristiger strategischer Partner bei Joint-Venture-Transaktion

Das Joint Venture wird als neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Copper World LLC, strukturiert. Im Rahmen der JV-Transaktion wird die anfängliche Einlage in Höhe von 600 Mio. $ für eine 30%ige Beteiligung an Copper World LLC aus 420 Mio. $ bei Abschluss und einer entsprechenden Einlage in Höhe von 180 Mio. $ bestehen, die spätestens 18 Monate nach Abschluss zu zahlen ist. Hudbay wird 100 % seiner bestehenden Nettobetriebsverluste in den USA in Höhe von rund 275 Millionen US-Dollar und der Verluste des Bundesstaates Arizona in Höhe von 210 Millionen US-Dollar einbehalten.

Hudbay begrüßt einen erstklassigen, langfristigen, strategischen Partner mit fundiertem technischem Know-how und einer bewährten Handelsplattform, die Mitsubishi im Laufe seiner nachgewiesenen Geschichte von Branchenpartnerschaften etabliert hat. Die beeindruckende Erfolgsbilanz von Mitsubishi bei der gemeinsamen Entwicklung und dem Betrieb einiger der größten und hochwertigsten Kupferprojekte der Welt wird die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Hudbay als erfolgreicher Minenbauer und -betreiber ergänzen.

Mitsubishi wird sich ab dem 31. August 2025 mit 30 % an den laufenden Kosten beteiligen und sich an der Finanzierung der DFS sowie an der endgültigen Projektplanung, der Projektfinanzierung und dem Projektbau für Copper World beteiligen.

Der Abschluss der JV-Transaktion wird für Ende 2025 oder Anfang 2026 erwartet und ist an den Erhalt bestimmter behördlicher Genehmigungen und die Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen geknüpft.

Verbesserter Wheaton-Edelmetallstrom

Hudbay freut sich auch bekannt zu geben, dass es gleichzeitig ein unverbindliches Term Sheet zur Änderung seines bestehenden Wheaton Stream-Abkommens für 100 % des bei Copper World produzierten Goldes und Silbers (der " Wheaton Stream ") unterzeichnet hat, was den Wert des Projekts steigern und ein Aufwärtspotenzial gegenüber höheren Edelmetallpreisen bieten wird.

Zu den wichtigsten Bedingungen dieses erweiterten Wheaton Stream gehören (vorbehaltlich der Erstellung der endgültigen Dokumentation):

Bis zu 70 Millionen $ bedingte Zahlung bei Erreichen potenzieller Meilensteine bei der Mühlenerweiterung in der Zukunft, um das langfristige Potenzial von Copper World zu erkennen. Die laufenden Zahlungen für Gold und Silber wurden von einem festen Preis auf 15 % der Spotpreise für Gold und Silber geändert, um ein Aufwärtspotenzial bei höheren Edelmetallpreisen zu ermöglichen. Die anfängliche Flusseinlage in Höhe von 230 Mio. $ während des Projektbaus bleibt unverändert. Hudbay stimmte zu, die bestehenden festen Gewinnungsraten im bestehenden Edelmetallstrom Constancia beizubehalten, während Pampacancha in Produktion ist, und stellte eine Unternehmensgarantie für den bestehenden Constancia-Strom in Verbindung mit der Verbesserung des Wheaton Stream zur Verfügung.



Über Copper World

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Copper World befindet sich in Pima County (Arizona), etwa 50 Kilometer südöstlich von Tucson. Copper World umfasst vier Lagerstätten, die im Jahr 2021 entdeckt wurden, sowie die Lagerstätte East (früher bekannt als die Lagerstätte Rosemont). Für die wirtschaftliche Erstbewertung (" PEA ") von Copper World im Jahr 2022 wurde ein neues Ressourcenmodell fertiggestellt, das einen zweiphasigen Minenplan vorsah, bei dem Phase I als eigenständiger Betrieb nur staatliche und lokale Genehmigungen erforderlich sind und Phase II auf Bundesland ausgeweitet wird, für das Bundesgenehmigungen erforderlich sind.

Im September 2023 veröffentlichte Hudbay seine erweiterte PFS für Copper World, die die Ergebnisse weiterer technischer Arbeiten in Phase I des Projekts widerspiegelt. Phase I hat eine Lebensdauer der Mine von 20 Jahren, was vier Jahre länger ist als die Lebensdauer der Phase-I-Mine, die in der PEA dargestellt wurde, was in erster Linie auf eine Erhöhung der Kapazität für Abraumhalden und Ablagerungen von Abfällen infolge der Optimierung des Standortlayouts zurückzuführen ist. Phase II wird voraussichtlich eine Erweiterung auf Bundesland mit einer deutlich längeren Lebensdauer der Mine und einer verbesserten Wirtschaftlichkeit des Projekts beinhalten. Phase II würde dem Genehmigungsverfahren des Bundes unterliegen und war nicht in den Ergebnissen der PFS enthalten.

Basierend auf der PFS wird in Phase I eine durchschnittliche jährliche Kupferproduktion von 85.000 Tonnen über eine Lebensdauer der Mine von 20 Jahren zu durchschnittlichen Investitionskosten und nachhaltigen Investitionskosten von 1,47 $ bis 1,81 $ pro Pfund Kupfer in Betracht gezogen Iv beziehungsweise. Eine variable Cutoff-Gehaltsstrategie ermöglicht höhere Gehalte in den ersten zehn Jahren, was die Jahresproduktion auf etwa 92.000 Tonnen Kupfer bei durchschnittlichen Investitionskosten und nachhaltigen Investitionskosten von 1,53 $ bis 1,95 $ pro Pfund Kupfer erhöht Iv beziehungsweise. Sobald Copper World in Produktion ist, wird erwartet, dass es die konsolidierte Kupferproduktion von Hudbay um mehr als 50 % steigern wird.

Basierend auf der PFS beläuft sich die geschätzte Anfangsinvestition für Phase I von Copper World auf etwa 1,3 Mrd. $, abzüglich der Ausrüstungsfinanzierung, mit zusätzlichen 0,4 Mrd. $ im vierten Jahr für den Bau einer Konzentratlaugungsanlage zur Herstellung von Kupferkathoden. Nach Einbeziehung der Erlöse aus dem Wheaton Stream beläuft sich die anfängliche Schätzung der Investitionskosten auf 1,1 Mrd. $, was zu einer Kapitalintensität von unter 13.000 $ pro Tonne jährlicher Kupferproduktion führt.

Auf einer Basis von 100 % und unter Verwendung eines Kupferpreises von 3,75 $ pro Pfund prognostiziert die PFS einen Kapitalwert (Net Present Value, " NPV ") nach Steuern für Phase I unter Verwendung eines Diskontsatzes von 8 % von 1,1 Milliarden $ und eines internen Zinsfußes (" IRR ") von 19 %.

Copper World ist eines der hochgradigsten Kupfertagebauprojekte in Nord- und Südamerika Vi mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von 385 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,54 % Kupfer. Es sind noch etwa 60 % des gesamten Kupfers in gemessenen und angezeigten Mineralressourcen enthalten (ohne Mineralreserven), was ein erhebliches Potenzial für eine Phase-II-Erweiterung und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine bietet. Darüber hinaus weisen die abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen einen vergleichbaren Kupfergehalt auf und bieten ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Über Mitsubishi

Mitsubishi ist eine global integrierte Handels- und Investmentgesellschaft, die Unternehmen in verschiedenen Branchen entwickelt und betreibt. Das Unternehmen verfügt über 115 Niederlassungen in mehr als 90 Ländern mit rund 80.000 Mitarbeitern auf konsolidierter Basis auf der ganzen Welt und verfügt über ein diversifiziertes Geschäftsportfolio mit acht Geschäftsbereichen, die in praktisch allen Branchen tätig sind: Umweltenergie, Materiallösungen, mineralische Rohstoffe, Stadtentwicklung und Infrastruktur, Mobilität, Lebensmittelindustrie, Smart-Life-Schaffung und Energielösungen. Mitsubishi ist in den USA mit Niederlassungen in New York, Washington D.C., Boston, Houston, Los Angeles, Seattle und Silicon Valley stark vertreten. Mitsubishi betreibt den Rohstoffhandel unter dem Namen RtM (Resource to Market), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft mit Niederlassungen in New York, Tokio, Singapur und London, die ihre globalen Vertriebskapazitäten nutzt, um wichtige Rohstoffe wie Kupferkathoden und -konzentrate, Aluminium, Eisenerz, Kohle und Edelmetalle rund um den Globus bereitzustellen.

Berater

Barclays Capital Canada Inc. und TD Securities Inc. fungieren als Finanzberater für Hudbay und Sullivan & Cromwell LLP fungiert als Rechtsberater für Hudbay im Zusammenhang mit diesen Transaktionen.

Qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf das unternehmenseigene Projekt Copper World wurden von Olivier Tavchandjian, P. Geo, Senior Vice President, Exploration and Technical Services von Hudbay, genehmigt. Herr Tavchandjian ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (" NI 43-101 ") der Canadian Securities Administrators.

Eine Kopie des NI 43-101-konformen technischen Berichts für die PFS für Copper World ist auf dem SEDAR+-Profil von Hudbay unter www.sedarplus.ca und auf dem EDGAR-Profil von Hudbay unter www.sec.gov verfügbar.

Vorsorglicher Hinweis für US-Anleger

Diese Pressemitteilung wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die sich von den Anforderungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten unterscheiden. Die kanadischen Berichtspflichten für die Offenlegung von Mineralkonzessionsgebieten unterliegen NI 43-101.

Aus diesem Grund sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf das Projekt Copper World möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen und den darin enthaltenen Regeln und Vorschriften unterliegen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen den Offenlegungspflichten für Mineralkonzessionsgebiete gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen und NI 43-101 finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens, von dem eine Kopie unter dem Profil von Hudbay auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Formular 40-F des Unternehmens, von dem eine Kopie unter dem Profil von Hudbay auf EDGAR am www.sec.gov eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, den Lesern zu helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf den Abschluss und den Zeitplan der JV-Transaktion, die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die JV-Transaktion, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt bestimmter behördlicher Genehmigungen, Erwartungen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der JV-Transaktion für Hudbay, Mitsubishi und die Vereinigten Staaten, den Abschluss und den Zeitplan der DFS, Die Erwartungen von Hudbay an das Projekt Copper World, einschließlich des Zeitplans für die Genehmigung des Projekts, der zukünftigen Ausgaben, der Wirtschaftlichkeit des Projekts, des zukünftigen Produktionsprofils und des Plans für die Lebensdauer der Mine sowie der Vorteile, des Zeitplans und der Fertigstellung des geänderten Wheaton Stream. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Informationen basieren unter anderem auf Meinungen, Annahmen, Schätzungen und Analysen, die zwar zum Zeitpunkt der Bereitstellung der zukunftsgerichteten Informationen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

Zu den wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die Hudbay identifiziert hat und die bei der Schlussfolgerung oder der Erstellung von Prognosen oder Prognosen oder Prognosen in den zukunftsgerichteten Informationen angewendet wurden, gehören unter anderem der Abschluss der JV-Transaktion, die Erlangung der für Phase I von Copper World erforderlichen kleineren Genehmigungen, keine signifikanten unvorhergesehenen Herausforderungen, Rechtsstreitigkeiten oder Verzögerungen bei der Weiterentwicklung von Copper World, Aufrechterhaltung des 3-P-Plans des Unternehmens zur Sanktionierung von Copper World, einschließlich der Erfüllung des angestrebten IRR durch die DFS, keine Änderung der Gesetze oder Vorschriften und keine anderen politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken würden, Copper World voranzutreiben.

Zu den Risiken, Ungewissheiten, Eventualverbindlichkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der JV-Transaktion, einschließlich des Zeitplans, des Erhalts und aller Bedingungen in Zusammenhang mit behördlichen Genehmigungen, sowie Risiken in Zusammenhang mit dem Erreichen einer endgültigen Vereinbarung mit Wheaton in Bezug auf die verbesserten Edelmetalle Risiken, die im Allgemeinen mit der Bergbauindustrie verbunden sind, wie z. B. Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen (einschließlich künftiger Rohstoffpreise, Währungsschwankungen, Energiepreise und allgemeiner Kosteneskalation), Rechtsstreitigkeiten, regulatorische und landwirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Betrieb von Copper World, Änderungen in nationalen und lokalen Regierungen, Gesetzen, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und anderen politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für Copper World sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht von Hudbay erörtert werden, von dem eine Kopie unter dem Profil von Hudbay auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und das Formular 40-F des Unternehmens eingereicht wurde, von dem eine Kopie unter dem Profil von Hudbay auf EDGAR am www.sec.gov. eingereicht wurde.

Sollten ein oder mehrere Risiken, Unsicherheiten, Eventualitäten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich Faktoren oder Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Hudbay übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und zukunftsgerichteten Informationen zu erläutern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über Hudbay

Hudbay (TSX, NYSE: HBM) ist ein auf Kupfer fokussiertes Bergbauunternehmen für kritische Mineralien mit drei langlebigen Betrieben und einer erstklassigen Pipeline von Kupferwachstumsprojekten in den wichtigsten Bergbaugebieten Kanadas, Perus und der Vereinigten Staaten.

Zum operativen Portfolio von Hudbay gehören die Mine Constancia in Cusco (Peru), die Snow Lake Betriebe in Manitoba (Kanada) und die Copper Mountain Mine in British Columbia (Kanada). Kupfer ist das primäre Metall, das vom Unternehmen produziert wird, was durch eine bedeutende Goldproduktion und die Nebenprodukte Zink, Silber und Molybdän ergänzt wird. Die Wachstumspipeline von Hudbay umfasst das Projekt Copper World in Arizona (USA), das Projekt Mason in Nevada (USA), das Projekt Llaguen in La Libertad (Peru) sowie mehrere Expansions- und Explorationsmöglichkeiten in der Nähe der bestehenden Betriebe.

Der Wert, den Hudbay schafft, und die Wirkung, die es hat, werden in seinem Purpose Statement verkörpert: "Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinschaften und unseren Planeten. Hudbay liefert die Metalle, die die Welt braucht. Wir arbeiten nachhaltig, verändern Leben und schaffen eine bessere Zukunft für Gemeinschaften." Die Mission von Hudbay ist es, nachhaltige Werte und hohe Renditen zu schaffen, indem es seine Kernstärken in den Bereichen Gemeindebeziehungen, gezielte Exploration, Minenerschließung und effizienter Betrieb nutzt.

