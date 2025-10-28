LichtBlick und metrify kooperieren im Smart Metering

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei
    Hamburg (ots) - Pünktlich zu den Smart Metering Days in Fulda erweitert
    LichtBlick sein Angebot im Bereich Smart Metering und arbeitet künftig mit dem
    wettbewerblichen Messstellenbetreiber metrify smart metering GmbH zusammen. Ziel
    der Kooperation ist es, Kund*innen von LichtBlick den Zugang zu modernen
    Smart-Meter-Lösungen zu erleichtern - und so die Basis für innovative
    Energieprodukte und intelligente Steuerungslösungen zu schaffen. Damit kann
    LichtBlick sein Smart-Meter-Angebot deutlich ausweiten.

    Als einer der ersten Energieanbieter ist LichtBlick bereits seit vier Jahren
    selbst als wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB) aktiv - mit dem Ziel,
    die Digitalisierung der Energienetze voranzutreiben und die Energiewende im
    Stromnetz zu beschleunigen. Durch die Partnerschaft mit metrify stärkt
    LichtBlick seine Rolle im Smart-Metering-Markt und schafft die Grundlage, um
    intelligente Messsysteme künftig in noch größerem Umfang auszurollen.

    Dank standardisierter Prozesse und Schnittstellen lassen sich iMSys künftig
    schneller und effizienter in LichtBlicks integrierte Energielösungen - von
    dynamischen Tarifen und Ladelösungen für Elektroautos über PV-Anlagen und
    Batteriespeicher bis hin zu Wärmepumpen - einbinden. Intelligente Messsysteme
    sind der Schlüssel, um Kund*innen ein vernetztes, digitales Energiemanagement zu
    ermöglichen und die Nutzung von Flexibilitäten im Strommarkt voranzutreiben.

    "Durch die technische Exzellenz und hohe Prozesskompetenz von metrify erweitern
    wir unser Smart-Metering-Angebot um einen starken Partner. Gemeinsam können wir
    unsere Energiewendelösungen künftig noch schneller und mit höherer
    Kundenzufriedenheit anbieten", sagt Alexander Vogt, Head of Metering Services
    bei LichtBlick.

    Wim Drozak, Geschäftsführer von metrify, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über das
    Vertrauen von LichtBlick. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen, um
    innovative Energiedienstleistungen im Markt zu skalieren und den Rollout
    intelligenter Messsysteme voranzutreiben."

    metrify ist mit mehr als 60.000 intelligenten Messsystemen (iMSys) Deutschlands
    größter wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB). Das Unternehmen deckt die
    gesamte Wertschöpfungskette des Messstellenbetriebs ab - von der Installation
    bis zum laufenden Betrieb - und schafft damit die technische Grundlage für
    datenbasierte Energiedienstleistungen.

    Pressekontakt:

    Anja Fricke, Lead Communication
    mailto:anja.fricke@lichtblick.de
    LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6146519
    OTS: LichtBlick SE


