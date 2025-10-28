Vossloh wieder auf Juni-Tief - Auch Kepler gibt Empfehlung auf

Huta schrieb 02.11.24, 07:52

Guten Morgen !



Die Quartalszahlen von Vossloh scheinen ja am Markt nicht so gut angekommen zu sein. Jedenfalls ist der Kurs auf den niedrigsten Stand seit März gefallen und Ende September stand dieser mit 49 Euro noch um mehr als 1/3 höher als aktuell.



Wenn man sich die gemeldeten Zahlen anschaut, sieht man zunächst einmal einen Rekordauftragseingang von erstmals über 1 Mrd Euro in neun Monaten. Da zeigt sich, dass überall in Bahninfrastruktur investiert wird/werden muss, um die zunehmenden Verkehre einigermaßen umweltverträglich abwickeln zu können. Ein Trend, von dem Vossloh sicher profitieren wird.



Sucht man erst einmal was negativ erscheinendes, kommt man darauf, dass der Umsatz im Vergleich zum Q3 2023 deutlich rückläufig ist - um gut 7%. Dies ist bei Vossloh aber nicht so ungewöhnlich. Vossloh betreibt eben auch Projektgeschäft - und wenn größere Projekte abgerechnet werden, steigt der Umsatz. Sinkende Umsätze sind also - jedenfalls mMn - auf mittlere und lange SIcht kein Beinbruch, weil sich diese Schwankungen auf einen längeren Zeitraum ausgleichen.



Interessanter ist da mMn schon die Tatsache, dass Vossloh, trotz der wie gesagt, niedrigeren Umsätze das Ebit absolut halten konnte (es gibt sogar ein "Miniplus" von 0,2 Mio Euro) und damit die Marge von 8,3% in 2023 auf nunmehr 9% steigern konnte. Wobei auch noch bemerkenswert ist, dass Vossloh in Q3 in allen Geschäftsbereichen jeweils für sich gesehen eine zweistellige Marge erreichen konnte (dass konzernweit dann "nur" 9% erreicht worden sind, liegt an den Overheadkosten im Konzern). Das zeigt mMn auf, dass Vossloh deutlich effizienter unterwegs ist als noch vor Jahren.



Nicht aussagekräftig ist dagegen das deutlich gestiegene EpS (auf 2,70 Euro), weil dieses stark von einer in diesem Jahr abgesenkten Steuerlast profitiert.



Erfreulich ist dagegen, dass Vossloh seine EK-Quote auf nun über 46% steigern und die Nettofinanzschuld um 10 Mio Euro senken konnte. Das liegt am recht hohen Cashflow. Der laufende Cashflow lag nach neun Monaten bei 119 Mio Euro. Das zeigt die hohe Binnenfinanzierungskraft der Vossloh. Und wenn man eine Ertragskennziffer zum Vergleich heranziehen möchte, dann vielleicht das EBT (also das Ergebnis nach Finanzierungskosten aber vor Steuern). Diese ist im Vergleich zum Q3 2023 von



Die gemeldeten Zahlen waren also - jedenfalls in meinen Augen - nicht so schlecht als dass der Kurs nachgeben müsste. Zumal Vossloh ja auch die Jahresziele bestätigt hat (stabile Umsätze, leicht steigendes Ebit),



Was mich persönlich aber am meisten bei Vossloh überzeugt sind die Perspektiven des Unternehmens. Man hat ja schon vor einiger Zeit verkündet, die Sateba, einen führenden Hersteller von Betonschwellen. Damit komplettiert Vossloh sein Angebot in diesem Bereich "geographisch). Man war ja bisher in Australien und den USA mit Schwellen unterwegs, nun kommt auch Europa hinzu. Die Sateba hievt den Vosslohkonzern noch einmal auf ein anderes Niveau. Man kann nun Weichen, Schienenbefestigungen, Schwellen und Service aus einer Hand anbieten. Die Sateba soll in 2024 etwa 340 Mio Euro erzielen (Vossloh ohne Sateba geht für 2024 von - in der Mitte der Prognose - etwa 1,2 Mrd Euro aus. Der Zuwachs durch Sateba ist also erheblich.



Zudem ist die Sateba profitabel und Vossloh erwartet - trotz der Übernahmekosten - von Anfang an einen positiven Beitrag der Transaktion zum EpS. Allerdings wird das erste Jahr nach der Transaktion von PPA und Integrationskosten geprägt sein (wie das nun einmal üblich ist, wenn erhebliche Mittel in ein Unternehmen investiert werden, was grade angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage aber ja eben wünschenswert ist). Grundsätzlich geht Vossloh aber davon aus, dass die Sateba die Vossloh auch ergebnisseitig (Marge) voran bringt. Sateba wird die Vossloh AG also größer und schon auf kürzere Sicht profitabler machen (mal von den möglichen Synergieeffekten im Verkauf zu schweigen).



Ich persönlich schätze es auch sehr, wenn sich ein Unternehmen auf zukünftig zu erreichende Ziele festlegt. Dies hat Vossloh auf dem Kapitalmarkttag auf der Innotrans in Berlin Ende September gemacht. Vossloh möchte bis 2030 mehr als 2 Mrd Euro Umsatz erreichen (verglichen mit (in der Mitte der aktuellen Prognose) gut 1,2 Mrd Euro in 2024). Die Ebitmarge soll dabei von "zwischen 8,3% und 9,5%" auf mehr als 10% steigen. Wenn das Ebit 2024 dementsprechend bei etwa 108 Mio Euro liegt (wieder etwa die Mitte der Prognose) kann sich dieses nach den Vorstellungen der Vossloh bis 2030 auf über 200 Mio Euro nahezu verdoppeln. MMn sind das ausgezeichnete Perspektiven. Die politischen Ambitionen vieler Länder, die aktuell Programme aufgelegt haben, um das Schienennetz zu modernisieren unterstützen die Ambitionen der Vossloh entsprechend zu wachsen. Passt also.



Da ich persönlich meistens sehr langfristig investiere, interessieren mich eben Langfristperspektiven deutlich stärker als kurzfristige Gewinnschwankungen. Vossloh ist in meinem Depot schon am längsten dabei - nicht immer kritiklos und nicht immer in gleicher Gewichtung - aber in den letzten Jahren habe ich meinen Bestand wieder deutlich ausgebaut _ und die Kursschwäche nach den Zahlen habe ich auch noch einmal genutzt. Ob es kurzfristig günstigere Kurse gibt, weiß ich nicht (wer weiß das schon?) aber auf lange Sicht halte ich die aktuellen Kurse für günstig. Für mich ist wichtig, dass ein Unternehmen in die richtige Richtung unterwegs ist - und das scheint mir bei Vossloh der Fall zu sein. Sollte man in 2030 ein mehr als doppelt so hohes Ebit erreichen wie in 2023, sollte das auch einen positiven Einfluss auf Kurs und Dividende haben.



Wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere hier. Ein schönes Wochenende allerseits.