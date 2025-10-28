    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh

    AKTIE IM FOKUS

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vossloh wieder auf Juni-Tief - Auch Kepler gibt Empfehlung auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Vossloh-Aktien fallen auf 76,50 Euro, Tiefststand.
    • Kepler Cheuvreux und Oddo BHF belasten den Kurs.
    • Sinkende Investitionen der Deutschen Bahn sorgen für Risiken.
    AKTIE IM FOKUS - Vossloh wieder auf Juni-Tief - Auch Kepler gibt Empfehlung auf
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine skeptischere Haltung von Kepler Cheuvreux hat die Aktien von Vossloh am Dienstag mit 76,50 Euro auf einen neuerlichen Tiefststand seit Juni zurückgeworfen.

    Bereits Mitte des Monats hatte die Abstufung durch Oddo BHF schwer belastet. Es folgte dann eine Erholung, die nun wieder zunichtegemacht wurde. Die Papiere des Bahntechnikkonzerns verloren 10 Prozent und näherten sich erstmals seit Januar wieder ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie.

    Kepler-Analyst Marc Zeck gab seine Kaufempfehlung auf. Angesichts sinkender beziehungsweise verzögerter Investitionen der Deutschen Bahn drohe zunächst ein gewisses Luftloch, so der Experte. Und dabei seien die Markterwartungen hoch mit entsprechenden Enttäuschungsrisiken./ag/jha/

    Vossloh

    -10,80 %
    -0,59 %
    -4,52 %
    -4,52 %
    +79,60 %
    +140,40 %
    +172,58 %
    +27,86 %
    +13.948,06 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,62 % und einem Kurs von 77,00 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von +11,84 %/+42,11 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Vossloh - 766710 - DE0007667107

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vossloh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Vossloh wieder auf Juni-Tief - Auch Kepler gibt Empfehlung auf Eine skeptischere Haltung von Kepler Cheuvreux hat die Aktien von Vossloh am Dienstag mit 76,50 Euro auf einen neuerlichen Tiefststand seit Juni zurückgeworfen. Bereits Mitte des Monats hatte die Abstufung durch Oddo BHF schwer belastet. Es …