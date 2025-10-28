    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)

    United Parcel Service Registered (B) Aktie startet durch - 28.10.2025

    Am 28.10.2025 ist die United Parcel Service Registered (B) Aktie, bisher, um +11,23 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der United Parcel Service Registered (B) Aktie.

    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    UPS ist ein führendes Logistikunternehmen, das weltweit Paket- und Frachtlösungen anbietet. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Technologien hebt es sich von Konkurrenten wie FedEx und DHL ab.

    United Parcel Service Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie notiert aktuell bei 85,36 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,23 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,62  entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die United Parcel Service Registered (B) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,11 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in United Parcel Service Registered (B) eine negative Entwicklung von -36,55 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

    United Parcel Service Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,76 %
    1 Monat +7,27 %
    3 Monate -13,11 %
    1 Jahr -39,65 %

    Informationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

    Es gibt 736 Mio. United Parcel Service Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,03 Mrd.EUR wert.

    UPS Releases 3Q 2025 Earnings


    UPS (NYSE:UPS) today announced third-quarter 2025 consolidated revenues of $21.4 billion. Consolidated operating profit was $1.8 billion; $2.1 billion on a non-GAAP adjusted basis. Diluted earnings per share were $1.55 for the quarter; non-GAAP …

    United Parcel Service Registered (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Parcel Service Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Parcel Service Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Parcel Service Registered (B)

    +11,24 %
    +2,75 %
    +6,96 %
    -13,24 %
    -39,92 %
    -53,60 %
    -48,23 %
    -17,81 %
    +24,28 %
    ISIN:US9113121068WKN:929198



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
