United Parcel Service Registered (B) Aktie startet durch - 28.10.2025

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie notiert aktuell bei 85,36€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,23 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,62 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

UPS ist ein führendes Logistikunternehmen, das weltweit Paket- und Frachtlösungen anbietet. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Technologien hebt es sich von Konkurrenten wie FedEx und DHL ab.

Obwohl sich die United Parcel Service Registered (B) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,11 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in United Parcel Service Registered (B) eine negative Entwicklung von -36,55 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

United Parcel Service Registered (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,76 % 1 Monat +7,27 % 3 Monate -13,11 % 1 Jahr -39,65 %

Informationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

Es gibt 736 Mio. United Parcel Service Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,03 Mrd.EUR wert.

UPS (NYSE:UPS) today announced third-quarter 2025 consolidated revenues of $21.4 billion. Consolidated operating profit was $1.8 billion; $2.1 billion on a non-GAAP adjusted basis. Diluted earnings per share were $1.55 for the quarter; non-GAAP …

United Parcel Service Registered (B) Aktie jetzt kaufen?

