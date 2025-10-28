Alle Jahre wieder die Frage nach der Jahresendrallye

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich laut ifo Geschäftsklimaindex zwar etwas gebessert. Kein Grund für Entspannung. Im reformfaulen Status quo wächst in Deutschland nur der ineffiziente Staat.

Über mangelnde Aktien-Performance können sich Anleger in diesem Jahr nicht beschweren. Können die Kurslatten bis Ende 2025 sogar noch höher liegen? Mit Blick auf die deutsche Konjunktur, US-chinesische Handelsscharmützel, Verschuldung und Bewertungshöhen denkt man nicht unbedingt an weiter blühende Börsen-Landschaften in der kalten Jahreszeit. Unabhängig davon sollte der Blick der Anleger weit über den 31. Dezember hinausgehen.

Dennoch ist es grundfalsch, die Weltwirtschaft durch die deutsche Konjunkturbrille zu betrachten. In vielen Teilen der Welt ist Wachstum kein Auslaufprodukt. Und genau dort zieht es nicht nur die großen, sondern auch immer mehr kleinere deutsche Unternehmen hin. Ihren Aktiennotierungen an deutschen Börsen schadet es sicher nicht.

Natürlich, jedes positive weltwirtschaftliche Szenario würde über den Haufen geworfen, wenn sich die zwei entscheidenden Spieler Amerika und China wie Äxte im Walde benähmen. Mit Blick auf deren gegenseitige Abhängigkeiten (u.a. USA von Seltenen Erden und günstigen Vorprodukten und China von den attraktiven amerikanischen Absatzmärkten) sind sie regelrecht gezwungen, sich zumindest platonisch zu mögen. An einer friedlichen Handels-Koexistenz kommen sie nicht vorbei.

Beim Konjunktur-Spiel dürfen die Neuen Industrieländer in Asien und Südamerika nicht vergessen werden. Der im Vergleich schwache US-Dollar verhindert Kapitalflucht und gibt ihnen auch über Zinssenkungen Gelegenheit, ihre wirtschaftlichen Talente mit starkem Leistungsprinzip zu nutzen.

Insgesamt erhält die Weltwirtschaft mehr fundamentalen Schwung, die Unternehmen mehr Gewinn-Schmackes und die Konjunkturaktien mehr Temperament.

Staatsverschuldung und Inflation verfolgen die Finanzmärkte wie nächtliche Schatten

Für viele Anleger ist Staatsverschuldung ein Pfui-Bah-Wort. Immerhin kommt sie weltweit auch der Verbesserung der Infrastruktur zugute. In den USA gilt sie als Highway, auf dem die Konjunktur Geschwindigkeit aufnimmt.