Im Schatten der Hype-Aktien: Mauerblümchen brachte +135.810 % in 34 Jahren

Am 26. November 1991 kostete die Aktie lediglich 0,10 US-Dollar. Heute, rund 34 Jahre später, notiert das Papier bei 135,91 US-Dollar (Schlusskurs vom 27.10.2025). Das entspricht einem Plus von 135.810 Prozent. Wer 1991 eingestiegen ist und bis heute dabeigeblieben wäre, hätte aus 1.000 US-Dollar rund 1,36 Millionen US-Dollar gemacht – ohne Dividenden und ohne deren Wiederanlage einzurechnen.

Die meisten Menschen denken bei den großen Börsengewinnern der vergangenen Jahrzehnte an Apple, Microsoft, Nvidia oder Amazon. Ein echter Rendite-Champion kommt jedoch aus einer Branche, die kaum jemand auf dem Schirm hat: elektrische Verbindungstechnik. Der Hersteller von hochwertigen Steckverbindern und Sensoren für die Bereiche Industrie, Mobilfunk, Automotive und Raumfahrt, Amphenol , hat seit 1991 eine beinahe unglaubliche Kursentwicklung hingelegt.

Was steckt hinter diesem Aufstieg? Amphenol ist nicht glamourös, aber extrem profitabel. Das Unternehmen liefert High-Tech-Komponenten, die in praktisch jeder Zukunftsbranche unverzichtbar sind: 5G, Elektrofahrzeuge, Datenzentren und Luft- und Raumfahrt. Die Strategie ist klar: hohe Effizienz, stetige Übernahmen und eine kompromisslose Ausrichtung auf wachstumsstarke Märkte. Gleichzeitig hält sich Amphenol mit Risiken zurück und präsentiert eine starke Bilanz – eine Kombination, die bei langfristigen Investoren beliebt ist.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie über Jahrzehnte nahezu jede Krise, wie das Platzen der Dotcom-Blase, die Finanzkrise oder die Corona-Pandemie, abgeschüttelt hat. Rücksetzer waren für geduldige Anleger oft nur kurze Atempausen auf dem Weg nach oben.

Natürlich gilt: Die Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Gewinne. Zudem ist das aktuelle Bewertungsniveau sportlich – wer jetzt neu einsteigt, muss an weiteres strukturelles Wachstum glauben. Dennoch zeigt Amphenol eindrucksvoll, wie erfolgreich ein Industriegeschäft sein kann, das im Hintergrund die digitale und elektrische Welt zusammenhält.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



