    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Gewinner der Börsengeschichte

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Im Schatten der Hype-Aktien: Mauerblümchen brachte +135.810 % in 34 Jahren

    Elektrische Steckverbinder wirken unscheinbar. Doch sie stecken in Rechenzentren, Smartphones und Autos. Diese fast unbekannte Aktie lieferte +135.810 % in 34 Jahren – und zahlt Dividende. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Amphenol: +135.810 % Kurssteigerung seit 1991.
    • Hochprofitabler Anbieter für Zukunftstechnologien.
    • Resilient gegen Krisen, starke Bilanz und Dividende.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Gewinner der Börsengeschichte - Im Schatten der Hype-Aktien: Mauerblümchen brachte +135.810 % in 34 Jahren
    Foto: DallE - OpenAi

    Die meisten Menschen denken bei den großen Börsengewinnern der vergangenen Jahrzehnte an Apple, Microsoft, Nvidia oder Amazon. Ein echter Rendite-Champion kommt jedoch aus einer Branche, die kaum jemand auf dem Schirm hat: elektrische Verbindungstechnik. Der Hersteller von hochwertigen Steckverbindern und Sensoren für die Bereiche Industrie, Mobilfunk, Automotive und Raumfahrt, Amphenol, hat seit 1991 eine beinahe unglaubliche Kursentwicklung hingelegt.

    Am 26. November 1991 kostete die Aktie lediglich 0,10 US-Dollar. Heute, rund 34 Jahre später, notiert das Papier bei 135,91 US-Dollar (Schlusskurs vom 27.10.2025). Das entspricht einem Plus von 135.810 Prozent. Wer 1991 eingestiegen ist und bis heute dabeigeblieben wäre, hätte aus 1.000 US-Dollar rund 1,36 Millionen US-Dollar gemacht – ohne Dividenden und ohne deren Wiederanlage einzurechnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    553,85€
    Basispreis
    3,14
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    481,23€
    Basispreis
    3,19
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Amphenol Registered (A)

    +0,55 %
    +3,13 %
    +16,48 %
    +30,67 %
    +92,78 %
    +214,69 %
    +389,45 %
    +873,79 %
    +821,45 %
    ISIN:US0320951017WKN:882749

    Was steckt hinter diesem Aufstieg? Amphenol ist nicht glamourös, aber extrem profitabel. Das Unternehmen liefert High-Tech-Komponenten, die in praktisch jeder Zukunftsbranche unverzichtbar sind: 5G, Elektrofahrzeuge, Datenzentren und Luft- und Raumfahrt. Die Strategie ist klar: hohe Effizienz, stetige Übernahmen und eine kompromisslose Ausrichtung auf wachstumsstarke Märkte. Gleichzeitig hält sich Amphenol mit Risiken zurück und präsentiert eine starke Bilanz – eine Kombination, die bei langfristigen Investoren beliebt ist.

    Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie über Jahrzehnte nahezu jede Krise, wie das Platzen der Dotcom-Blase, die Finanzkrise oder die Corona-Pandemie, abgeschüttelt hat. Rücksetzer waren für geduldige Anleger oft nur kurze Atempausen auf dem Weg nach oben.

    Natürlich gilt: Die Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Gewinne. Zudem ist das aktuelle Bewertungsniveau sportlich – wer jetzt neu einsteigt, muss an weiteres strukturelles Wachstum glauben. Dennoch zeigt Amphenol eindrucksvoll, wie erfolgreich ein Industriegeschäft sein kann, das im Hintergrund die digitale und elektrische Welt zusammenhält.

    Unser Aktien-Experte Markus Weingran hat Amphenol Ende 2023 in sein Depot der wallstreetOnline Börsenlounge aufgenommen. Wer dieser Empfehlung gefolgt ist, der kann bis heute ein Plus von 163 Prozent verbuchen. Schauen Sie doch mal rein in die wallstreetOnline Börsenlounge.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinner der Börsengeschichte Im Schatten der Hype-Aktien: Mauerblümchen brachte +135.810 % in 34 Jahren Elektrische Steckverbinder wirken unscheinbar. Doch sie stecken in Rechenzentren, Smartphones und Autos. Diese fast unbekannte Aktie lieferte +135.810 % in 34 Jahren – und zahlt Dividende. Die Hintergründe.