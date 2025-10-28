    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)

    Zahlen und Ausblick von UPS begeistern - DHL an Dax-Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • UPS überrascht mit starken Quartalszahlen, Aktie +12%
    • Kostenreduktion und Netzstrukturierung zahlen sich aus
    • Positiver Ausblick zieht auch FedEx und DHL nach oben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend gute Quartalszahlen und ein zuversichtlicher Ausblick haben die Anleger von United Parcel Service (UPS) am Dienstag begeistert. Die Aktien des US-Logistikkonzerns schnellten im vorbörslichen Handel um zuletzt gut 12 Prozent auf 100,10 US-Dollar nach oben. Sollte es im regulären Handel dabei bleiben, hätten die Anteilsscheine wieder das Niveau von Juli erreicht.

    Der Gewinn von UPS im dritten Quartal übertraf die Markterwartung. Denn der Plan des Konzerns, die Kosten drastisch zu senken und sein Zustellnetz neu zu strukturieren, beginnt sich auszuzahlen. Zudem überraschte der Umsatzausblick für das vierte Quartal positiv.

    Im Kielwasser der positiven Nachrichten zogen die Papiere des US-Wettbewerbers Fedex um mehr als drei Prozent an. In Frankfurt gewannen die Aktien des deutschen Konkurrenten DHL rund drei Prozent und hatten damit im Leitindex Dax die Nase vorn./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 40,59 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 48,20 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,87 %/+49,37 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
