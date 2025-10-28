AKTIEN IM FOKUS
Zahlen und Ausblick von UPS begeistern - DHL an Dax-Spitze
- UPS überrascht mit starken Quartalszahlen, Aktie +12%
- Kostenreduktion und Netzstrukturierung zahlen sich aus
- Positiver Ausblick zieht auch FedEx und DHL nach oben
NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend gute Quartalszahlen und ein zuversichtlicher Ausblick haben die Anleger von United Parcel Service (UPS) am Dienstag begeistert. Die Aktien des US-Logistikkonzerns schnellten im vorbörslichen Handel um zuletzt gut 12 Prozent auf 100,10 US-Dollar nach oben. Sollte es im regulären Handel dabei bleiben, hätten die Anteilsscheine wieder das Niveau von Juli erreicht.
Der Gewinn von UPS im dritten Quartal übertraf die Markterwartung. Denn der Plan des Konzerns, die Kosten drastisch zu senken und sein Zustellnetz neu zu strukturieren, beginnt sich auszuzahlen. Zudem überraschte der Umsatzausblick für das vierte Quartal positiv.
Im Kielwasser der positiven Nachrichten zogen die Papiere des US-Wettbewerbers Fedex um mehr als drei Prozent an. In Frankfurt gewannen die Aktien des deutschen Konkurrenten DHL rund drei Prozent und hatten damit im Leitindex Dax die Nase vorn./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 40,59 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 48,20 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,87 %/+49,37 % bedeutet.
