Zahlen und Ausblick von UPS begeistern - DHL an Dax-Spitze

Im Kielwasser der positiven Nachrichten zogen die Papiere des US-Wettbewerbers Fedex um mehr als drei Prozent an. In Frankfurt gewannen die Aktien des deutschen Konkurrenten DHL rund drei Prozent und hatten damit im Leitindex Dax die Nase vorn./la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 40,59 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 48,20 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,87 %/+49,37 % bedeutet.