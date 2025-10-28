Mitgliederversammlung der Bundesinnung der Hörakustiker in Nürnberg / Hörakustik vor zentralen Herausforderungen (FOTO)

Mainz/Nürnberg (ots) - Die jährliche Mitgliederversammlung der Bundesinnung der

Hörakustiker (biha) KdöR fand am 23.10.2025 in Nürnberg statt. Mehr als 700

Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen vor Ort und per Livestream teil.

Im Fokus standen mögliche Reformszenarien der Hörsystemversorgung, die

angesichts der immensen gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen

Herausforderungen in den kommenden Monaten und Jahren zu erwarten sind.



Gastredner war Andreas Brandhorst, Referatsleiter für den Hilfsmittelbereich im

Bundesministerium für Gesundheit. Gleich zu Beginn seines Vortrags ging er auf

zwei weitreichende Entwicklungen ein: Zum einen stehen die Krankenkassen unter

enormem finanziellem Druck und zum anderen wird die Nachfrage nach Hörgeräten

und den Leistungen der Hörakustiker wegen des demografischen Wandels deutlich

steigen. "Und damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass auch die

Hilfsmittelversorgung in den Fokus von Reformüberlegungen rückt", so Brandhorst.



Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), hält

Veränderungen in der Versorgungsstruktur sowie Beitragssteigerungen im

Gesundheitswesen für unausweichlich: "Ein Weiter-so wird es nicht mehr geben

können." Den steigenden Versorgungszahlen in den kommenden Jahren blickt der

biha-Präsident gelassen entgegen. "Die Zahl der Fachgeschäfte steigt weiter an."



