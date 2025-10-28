Mitgliederversammlung der Bundesinnung der Hörakustiker in Nürnberg / Hörakustik vor zentralen Herausforderungen (FOTO)
Mainz/Nürnberg (ots) - Die jährliche Mitgliederversammlung der Bundesinnung der
Hörakustiker (biha) KdöR fand am 23.10.2025 in Nürnberg statt. Mehr als 700
Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen vor Ort und per Livestream teil.
Im Fokus standen mögliche Reformszenarien der Hörsystemversorgung, die
angesichts der immensen gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen
Herausforderungen in den kommenden Monaten und Jahren zu erwarten sind.
Gastredner war Andreas Brandhorst, Referatsleiter für den Hilfsmittelbereich im
Bundesministerium für Gesundheit. Gleich zu Beginn seines Vortrags ging er auf
zwei weitreichende Entwicklungen ein: Zum einen stehen die Krankenkassen unter
enormem finanziellem Druck und zum anderen wird die Nachfrage nach Hörgeräten
und den Leistungen der Hörakustiker wegen des demografischen Wandels deutlich
steigen. "Und damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass auch die
Hilfsmittelversorgung in den Fokus von Reformüberlegungen rückt", so Brandhorst.
Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), hält
Veränderungen in der Versorgungsstruktur sowie Beitragssteigerungen im
Gesundheitswesen für unausweichlich: "Ein Weiter-so wird es nicht mehr geben
können." Den steigenden Versorgungszahlen in den kommenden Jahren blickt der
biha-Präsident gelassen entgegen. "Die Zahl der Fachgeschäfte steigt weiter an."
Pressekontakt:
Nadine Röser, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, mailto:roeser@biha.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/70547/6146533
OTS: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR
