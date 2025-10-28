    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mitgliederversammlung der Bundesinnung der Hörakustiker in Nürnberg / Hörakustik vor zentralen Herausforderungen (FOTO)

    Mainz/Nürnberg (ots) - Die jährliche Mitgliederversammlung der Bundesinnung der
    Hörakustiker (biha) KdöR fand am 23.10.2025 in Nürnberg statt. Mehr als 700
    Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen vor Ort und per Livestream teil.
    Im Fokus standen mögliche Reformszenarien der Hörsystemversorgung, die
    angesichts der immensen gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen
    Herausforderungen in den kommenden Monaten und Jahren zu erwarten sind.

    Gastredner war Andreas Brandhorst, Referatsleiter für den Hilfsmittelbereich im
    Bundesministerium für Gesundheit. Gleich zu Beginn seines Vortrags ging er auf
    zwei weitreichende Entwicklungen ein: Zum einen stehen die Krankenkassen unter
    enormem finanziellem Druck und zum anderen wird die Nachfrage nach Hörgeräten
    und den Leistungen der Hörakustiker wegen des demografischen Wandels deutlich
    steigen. "Und damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass auch die
    Hilfsmittelversorgung in den Fokus von Reformüberlegungen rückt", so Brandhorst.

    Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), hält
    Veränderungen in der Versorgungsstruktur sowie Beitragssteigerungen im
    Gesundheitswesen für unausweichlich: "Ein Weiter-so wird es nicht mehr geben
    können." Den steigenden Versorgungszahlen in den kommenden Jahren blickt der
    biha-Präsident gelassen entgegen. "Die Zahl der Fachgeschäfte steigt weiter an."

    Pressekontakt:

    Nadine Röser, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, mailto:roeser@biha.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/70547/6146533
    OTS: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Mitgliederversammlung der Bundesinnung der Hörakustiker in Nürnberg / Hörakustik vor zentralen Herausforderungen (FOTO) Die jährliche Mitgliederversammlung der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR fand am 23.10.2025 in Nürnberg statt. Mehr als 700 Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen vor Ort und per Livestream teil. Im Fokus standen mögliche …