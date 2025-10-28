    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ärzte verschreiben Arbeitgebern mehr Gehaltstransparenz / Ärztebarometer 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Klarheit bei angebotenen Gehältern ist aus Ärztesicht das Rezept für erfolgreiches Recruiting im Gesundheitswesen

    Berlin (ots) - Ärztinnen und Ärzte möchten genauer wissen, was sie bei einem
    Jobwechsel verdienen können. Das ist ein Ergebnis des aktuellen "Ärztebarometer:
    Jobsuche & Karriere 2025", der mit 3.132 befragten Ärztinnen und Ärzte größten
    ärztebezogenen Karrierestudie in Deutschland. Gemäß der Studienergebnisse
    vermisst fast die Hälfte der Befragten konkrete Informationen zum Gehalt, wenn
    sie in Stellenanzeigen nach neuen Arbeitgebern suchen. Und das tun derzeit mehr
    Ärzte und Ärztinnen als im Durchschnitt aller Beschäftigten. Denn derzeit sind
    79,9 % der Ärzte offen für einen Wechsel - 16,5 % suchen aktiv und weitere 30,1
    % sind zumindest ab und zu auf Jobbörsen & Co unterwegs. Ein Drittel sucht zwar
    nicht aktiv, ist aber offen für direkte Unternehmensansprachen.

    Nur jede zwanzigste Stellenanzeige nennt konkrete Gehaltszahlen

    Eine große Rolle für die Umsetzung der Wechselpläne spielen konkrete
    Gehaltserwartungen. Mehr als zwei Drittel der befragten Ärzte und Ärztinnen
    (69,3 %) bezeichnen eine transparente Gehaltsangabe als "wesentlichen Anreiz für
    eine Bewerbung". In der Praxis bleibt dieser Wunsch allerdings weitgehend
    unerfüllt. Das zeigt der Blick auf Stellenanzeigen, die sich an Ärzte richten.
    Das Ergebnis: Gerade einmal 4,2 % der untersuchten Ausschreibungen enthalten
    eine konkrete Zahl oder zumindest eine greifbare Gehaltsspanne. Damit bleibt der
    ärztliche Stellenmarkt deutlich hinter den Erwartungen der Bewerberinnen und
    Bewerber zurück. Stattdessen dominieren vage Formulierungen wie "ein attraktives
    Gehalt" oder "leistungsgerechte Vergütung". 39,2 % bleiben ohne konkrete
    Gehalts- oder Tarifangabe. Auf einen konkreten Tarif, aber ohne Angabe der damit
    verbundenen Summe verweisen immerhin 56,6 % der untersuchten Anzeigen.

    Gutes Arbeitsklima ist die Top-Karriere-Priorität deutscher Ärzte und Ärztinnen

    Neben dem Gehalt dominieren vor allem weiche Arbeitskriterien die
    Karriereambitionen von Ärtzinnen und Ärzten. Für viele sind diese sogar
    wichtiger als das, was am Ende in der Lohntüte landet. Mit Abstand am meisten
    wird dabei ein gutes Arbeitsklima genannt, das 82,0 % als "sehr wichtig"
    einschätzen. Dahinter folgen die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit
    (61,4 %), die Arbeitszeiten (55,5 %), die Arbeitsinhalte (54,6 %) sowie auf
    Platz 5, das Gehalt (48,5 %). Arbeitsklima und Vereinbarkeit gelten damit als
    entscheidende Merkmale eines "guten Jobs" in der Ärzteschaft. Auffällig sind
    dabei geschlechtsspezifische Unterschiede: Während zwei Drittel der Ärztinnen
    (67,8 %) die Vereinbarkeit als "sehr wichtig" einstufen, liegt der Anteil bei
    den männlichen Ärzten bei 54,6 %. Auch bei den Arbeitszeiten zeigt sich ein
    ähnliches Bild (65,1 % vs. 45,4 %). Umgekehrt ist das Gehalt für Männer häufiger
    ausschlaggebend (53,8 %) als für Frauen (43,5 %) - bei Chefärzten erreicht
    dieser Anteil sogar 55,7 %.

    Über die Studie "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025"

    "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025" stellt die größte
    arbeitsmarktbezogene Befragung von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland dar. An
    der Online- und Printumfrage haben von Mai bis Juli 2025 3.132 angestellte
    Ärztinnen und Ärzte in Deutschland teilgenommen. Die Umfrage hat das
    Wissenschaftliche Institut für Presseforschung und Publikumsanalysen (WIP) im
    Auftrag von ÄRZTESTELLEN, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblattes
    durchgeführt. Das Deutsche Ärzteblatt ist das offizielle Organ von
    Bundesärztekammer sowie Kassenärztlicher Bundesvereinigung und die meistgelesene
    Fachzeitschrift für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. ÄRZTESTELLEN hat die
    Ergebnisse der Umfrage mit Stichprobenanalysen zu Stellenanzeigen für Ärztinnen
    und Ärzte ergänzt. Dazu wurden 800 Stellenanzeigen analysiert.

    Das Whitepaper zur Studie enthält weitere Zahlen, Analysen und Hintergründe
    sowie zehn Tipps für Arbeitgeber. Es steht kostenlos auf der Seite von
    ÄRZTESTELLEN zum Download bereit:
    https://aerztestellen.aerzteblatt.de/de/content/aerztebarometer-2025

    Über ÄRZTESTELLEN

    ÄRZTESTELLEN ist der Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts und eine der
    führenden Jobplattformen für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Ob im Deutschen
    Ärzteblatt oder online - ÄRZTESTELLEN zählt zu den reichweitenstärksten Kanälen
    für die ärztliche Zielgruppe. Die Plattform unterstützt Kliniken, MVZs, Praxen
    und weitere Arbeitgeber - von Gesundheitsämtern über Verbände bis hin zu
    Wirtschaftsunternehmen - bei der Gewinnung qualifizierter Ärztinnen und Ärzte
    und bietet Ärztinnen und Ärzten Orientierung im beruflichen Wandel.

    Pressekontakt:

    HR-Präsenz
    Sascha Theisen
    mailto:st@hr-praesenz.de
    Tel.: 0175 2453512

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181255/6146543
    OTS: aerztestellen.de




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Ärzte verschreiben Arbeitgebern mehr Gehaltstransparenz / Ärztebarometer 2025 Mehr Klarheit bei angebotenen Gehältern ist aus Ärztesicht das Rezept für erfolgreiches Recruiting im Gesundheitswesen Ärztinnen und Ärzte möchten genauer wissen, was sie bei einem Jobwechsel verdienen können. Das ist ein Ergebnis des aktuellen "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025", der mit 3.132 befragten Ärztinnen und Ärzte größten ärztebezogenen …