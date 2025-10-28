Mehr Klarheit bei angebotenen Gehältern ist aus Ärztesicht das Rezept für erfolgreiches Recruiting im Gesundheitswesen

Berlin (ots) - Ärztinnen und Ärzte möchten genauer wissen, was sie bei einem

Jobwechsel verdienen können. Das ist ein Ergebnis des aktuellen "Ärztebarometer:

Jobsuche & Karriere 2025", der mit 3.132 befragten Ärztinnen und Ärzte größten

ärztebezogenen Karrierestudie in Deutschland. Gemäß der Studienergebnisse

vermisst fast die Hälfte der Befragten konkrete Informationen zum Gehalt, wenn

sie in Stellenanzeigen nach neuen Arbeitgebern suchen. Und das tun derzeit mehr

Ärzte und Ärztinnen als im Durchschnitt aller Beschäftigten. Denn derzeit sind

79,9 % der Ärzte offen für einen Wechsel - 16,5 % suchen aktiv und weitere 30,1

% sind zumindest ab und zu auf Jobbörsen & Co unterwegs. Ein Drittel sucht zwar

nicht aktiv, ist aber offen für direkte Unternehmensansprachen.



Nur jede zwanzigste Stellenanzeige nennt konkrete Gehaltszahlen





Eine große Rolle für die Umsetzung der Wechselpläne spielen konkrete

Gehaltserwartungen. Mehr als zwei Drittel der befragten Ärzte und Ärztinnen

(69,3 %) bezeichnen eine transparente Gehaltsangabe als "wesentlichen Anreiz für

eine Bewerbung". In der Praxis bleibt dieser Wunsch allerdings weitgehend

unerfüllt. Das zeigt der Blick auf Stellenanzeigen, die sich an Ärzte richten.

Das Ergebnis: Gerade einmal 4,2 % der untersuchten Ausschreibungen enthalten

eine konkrete Zahl oder zumindest eine greifbare Gehaltsspanne. Damit bleibt der

ärztliche Stellenmarkt deutlich hinter den Erwartungen der Bewerberinnen und

Bewerber zurück. Stattdessen dominieren vage Formulierungen wie "ein attraktives

Gehalt" oder "leistungsgerechte Vergütung". 39,2 % bleiben ohne konkrete

Gehalts- oder Tarifangabe. Auf einen konkreten Tarif, aber ohne Angabe der damit

verbundenen Summe verweisen immerhin 56,6 % der untersuchten Anzeigen.



Gutes Arbeitsklima ist die Top-Karriere-Priorität deutscher Ärzte und Ärztinnen



Neben dem Gehalt dominieren vor allem weiche Arbeitskriterien die

Karriereambitionen von Ärtzinnen und Ärzten. Für viele sind diese sogar

wichtiger als das, was am Ende in der Lohntüte landet. Mit Abstand am meisten

wird dabei ein gutes Arbeitsklima genannt, das 82,0 % als "sehr wichtig"

einschätzen. Dahinter folgen die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit

(61,4 %), die Arbeitszeiten (55,5 %), die Arbeitsinhalte (54,6 %) sowie auf

Platz 5, das Gehalt (48,5 %). Arbeitsklima und Vereinbarkeit gelten damit als

entscheidende Merkmale eines "guten Jobs" in der Ärzteschaft. Auffällig sind

dabei geschlechtsspezifische Unterschiede: Während zwei Drittel der Ärztinnen

(67,8 %) die Vereinbarkeit als "sehr wichtig" einstufen, liegt der Anteil bei

den männlichen Ärzten bei 54,6 %. Auch bei den Arbeitszeiten zeigt sich ein

ähnliches Bild (65,1 % vs. 45,4 %). Umgekehrt ist das Gehalt für Männer häufiger

ausschlaggebend (53,8 %) als für Frauen (43,5 %) - bei Chefärzten erreicht

dieser Anteil sogar 55,7 %.



Über die Studie "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025"



"Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025" stellt die größte

arbeitsmarktbezogene Befragung von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland dar. An

der Online- und Printumfrage haben von Mai bis Juli 2025 3.132 angestellte

Ärztinnen und Ärzte in Deutschland teilgenommen. Die Umfrage hat das

Wissenschaftliche Institut für Presseforschung und Publikumsanalysen (WIP) im

Auftrag von ÄRZTESTELLEN, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblattes

durchgeführt. Das Deutsche Ärzteblatt ist das offizielle Organ von

Bundesärztekammer sowie Kassenärztlicher Bundesvereinigung und die meistgelesene

Fachzeitschrift für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. ÄRZTESTELLEN hat die

Ergebnisse der Umfrage mit Stichprobenanalysen zu Stellenanzeigen für Ärztinnen

und Ärzte ergänzt. Dazu wurden 800 Stellenanzeigen analysiert.



Das Whitepaper zur Studie enthält weitere Zahlen, Analysen und Hintergründe

sowie zehn Tipps für Arbeitgeber. Es steht kostenlos auf der Seite von

ÄRZTESTELLEN zum Download bereit:

https://aerztestellen.aerzteblatt.de/de/content/aerztebarometer-2025



Über ÄRZTESTELLEN



ÄRZTESTELLEN ist der Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts und eine der

führenden Jobplattformen für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Ob im Deutschen

Ärzteblatt oder online - ÄRZTESTELLEN zählt zu den reichweitenstärksten Kanälen

für die ärztliche Zielgruppe. Die Plattform unterstützt Kliniken, MVZs, Praxen

und weitere Arbeitgeber - von Gesundheitsämtern über Verbände bis hin zu

Wirtschaftsunternehmen - bei der Gewinnung qualifizierter Ärztinnen und Ärzte

und bietet Ärztinnen und Ärzten Orientierung im beruflichen Wandel.



