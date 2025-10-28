    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHays AktievorwärtsNachrichten zu Hays

    Gefordert zwischen Fachkräftemangel, Energiekosten und KI (FOTO)

    Mannheim (ots) -

    - Fachkräftemangel nach wie vor größte Herausforderung
    - Gut aufgestellt für die digitale Transformation
    - Unternehmen fordern Bürokratieabbau
    - Wirtschaft setzt große Hoffnungen auf das Sondervermögen

    Der Fachkräftemangel bleibt die dominierende Herausforderung für Unternehmen in
    Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Personaldienstleisters Hays
    unter 700 Führungskräften: 56 Prozent nennen den Mangel an qualifizierten
    Mitarbeitenden als größtes Problem - deutlich vor hohen Energiekosten (46 %) und
    den technologischen Umbrüchen durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz
    (je 36 %).

    "Der Fachkräftemangel ist längst kein temporäres Problem mehr, sondern eine
    strukturelle Bremse für Innovation und Wachstum", sagt Alexander Heise, Vorstand
    des Unternehmens. "Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen in Weiterbildung,
    Technologie und moderne Arbeitskulturen investieren."

    Unternehmen investieren in Menschen und Technologien

    Wie reagieren die Unternehmen? Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (54
    %) setzt auf gezielte Weiterbildung und Qualifizierung, im öffentlichen Sektor
    sind es sogar 61 Prozent. Ebenfalls hoch im Kurs: Investitionen in neue
    Technologien (52 %). Zudem fördern 36 Prozent flexible Arbeitsmodelle, wie
    Homeoffice oder die Vier-Tage-Woche, um Fachkräfte zu binden und neue Talente zu
    gewinnen.

    Trotz der anhaltenden Herausforderungen sehen sich 60 Prozent der Führungskräfte
    gut oder sehr gut auf die kommenden Transformationen vorbereitet. Die anderen,
    weniger optimistischen Entscheiderinnen und Entscheider nennen vor allem den
    Fachkräftemangel (61 %), fehlendes Digital- und KI-Know-how (41 %) sowie
    finanzielle oder zeitliche Engpässe (je 33 %) als zentrale Hürden. Gleichzeitig
    sehen viele Befragte erhebliche Potenziale: 46 Prozent erwarten durch KI-Einsatz
    Effizienz- und Innovationsschübe, 45 Prozent sehen Chancen in der
    Digitalisierung von Prozessen und Geschäftsmodellen. Neue Produkte,
    Dienstleistungen und Märkte durch technologische Innovationen bewerten jeweils
    35 Prozent als besonders vielversprechend.

    Die Erwartungen der Unternehmen an die Politik sind eindeutig: Jede zweite
    Führungskraft (50 %) fordert einen konsequenten Abbau bürokratischer Hürden.
    Besonders deutlich wird diese Forderung ausgerechnet im öffentlichen Sektor
    selbst (55 %). Auf der Wunschliste folgen steuerliche Entlastungen (46 %), der
    Ausbau digitaler Infrastruktur (40 %) sowie Investitionen in Aus- und
    Weiterbildung (37 %).

    Sondervermögen als Hoffnungsträger - erste Effekte schon 2026 erwartet

    Das Sondervermögen der Bundesregierung wird von vielen Unternehmen als
    strategische Chance zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts gesehen. 45 Prozent
    erwarten positive Impulse für die deutsche Wirtschaft, 37 Prozent setzen auf
    Förderprogramme und Zuschüsse, und 36 Prozent hoffen auf gezielte Unterstützung
    bei Investitionen. Allerdings befürchten 46 Prozent der Befragten, dass der
    bürokratische Aufwand bei der Beantragung von Fördermitteln zu hoch sein wird.
    37 Prozent sehen die Gefahr, die Chancen des Sondervermögens durch den Mangel an
    Fachkräften nicht nutzen zu können.

    Trotzdem überwiegt der Optimismus: 68 Prozent der Führungskräfte erwarten
    spürbare Effekte des Sondervermögens bis Mitte 2027, 37 Prozent sogar schon bis
    Mitte 2026. Besonders zuversichtlich zeigen sich Mitglieder der
    Geschäftsführungen (81 % bzw. 56 %) - ein deutliches Signal, dass die Wirtschaft
    schnelles und entschlossenes Handeln der Politik erwartet.

    "Der avisierte Bürokratieabbau und das Sondervermögen können wichtigen Impulse
    setzen - doch die Wirtschaft erwartet jetzt schnelle Ergebnisse von der
    Politik", sagt Alexander Heise, Hays CEO Deutschland und CEMEA.

    Über die Studie

    Als marktführender Personaldienstleister für Fach- und Führungskräfte beobachtet
    und analysiert Hays den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Situation in
    zahlreichen Studien. Seit 15 Jahren erscheint der Hays HR-Report und seit 11
    Jahren den Hays Fachkräfte-Index. Mehr dazu finden Sie unter
    http://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell . Die aktuelle Umfrage "Zeiten
    ändern sich. Branchen auch." wurde im Sommer 2025 von Hays durchgeführt. Befragt
    wurden 700 Führungskräfte aus verschiedenen Branchen und Sektoren in
    Deutschland. Die White Paper mit allen Studienergebnissen sind downloadbar unter
    http://www.hays.de/studien?utm_campaign=branchen_im_wandel_25&utm_source=adverti
    sing_media&utm_medium=advertising_media&utm_term=whitepaper_1+2&utm_content=pm .

