Gefordert zwischen Fachkräftemangel, Energiekosten und KI (FOTO)

- Fachkräftemangel nach wie vor größte Herausforderung

- Gut aufgestellt für die digitale Transformation

- Unternehmen fordern Bürokratieabbau

- Wirtschaft setzt große Hoffnungen auf das Sondervermögen



Der Fachkräftemangel bleibt die dominierende Herausforderung für Unternehmen in

Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Personaldienstleisters Hays

unter 700 Führungskräften: 56 Prozent nennen den Mangel an qualifizierten

Mitarbeitenden als größtes Problem - deutlich vor hohen Energiekosten (46 %) und

den technologischen Umbrüchen durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

(je 36 %).





"Der Fachkräftemangel ist längst kein temporäres Problem mehr, sondern eine

strukturelle Bremse für Innovation und Wachstum", sagt Alexander Heise, Vorstand

des Unternehmens. "Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen in Weiterbildung,

Technologie und moderne Arbeitskulturen investieren."



Unternehmen investieren in Menschen und Technologien



Wie reagieren die Unternehmen? Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (54

%) setzt auf gezielte Weiterbildung und Qualifizierung, im öffentlichen Sektor

sind es sogar 61 Prozent. Ebenfalls hoch im Kurs: Investitionen in neue

Technologien (52 %). Zudem fördern 36 Prozent flexible Arbeitsmodelle, wie

Homeoffice oder die Vier-Tage-Woche, um Fachkräfte zu binden und neue Talente zu

gewinnen.



Trotz der anhaltenden Herausforderungen sehen sich 60 Prozent der Führungskräfte

gut oder sehr gut auf die kommenden Transformationen vorbereitet. Die anderen,

weniger optimistischen Entscheiderinnen und Entscheider nennen vor allem den

Fachkräftemangel (61 %), fehlendes Digital- und KI-Know-how (41 %) sowie

finanzielle oder zeitliche Engpässe (je 33 %) als zentrale Hürden. Gleichzeitig

sehen viele Befragte erhebliche Potenziale: 46 Prozent erwarten durch KI-Einsatz

Effizienz- und Innovationsschübe, 45 Prozent sehen Chancen in der

Digitalisierung von Prozessen und Geschäftsmodellen. Neue Produkte,

Dienstleistungen und Märkte durch technologische Innovationen bewerten jeweils

35 Prozent als besonders vielversprechend.



Die Erwartungen der Unternehmen an die Politik sind eindeutig: Jede zweite

Führungskraft (50 %) fordert einen konsequenten Abbau bürokratischer Hürden.

Besonders deutlich wird diese Forderung ausgerechnet im öffentlichen Sektor

selbst (55 %). Auf der Wunschliste folgen steuerliche Entlastungen (46 %), der

Ausbau digitaler Infrastruktur (40 %) sowie Investitionen in Aus- und

Weiterbildung (37 %).



Sondervermögen als Hoffnungsträger - erste Effekte schon 2026 erwartet



Das Sondervermögen der Bundesregierung wird von vielen Unternehmen als

strategische Chance zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts gesehen. 45 Prozent

erwarten positive Impulse für die deutsche Wirtschaft, 37 Prozent setzen auf

Förderprogramme und Zuschüsse, und 36 Prozent hoffen auf gezielte Unterstützung

bei Investitionen. Allerdings befürchten 46 Prozent der Befragten, dass der

bürokratische Aufwand bei der Beantragung von Fördermitteln zu hoch sein wird.

37 Prozent sehen die Gefahr, die Chancen des Sondervermögens durch den Mangel an

Fachkräften nicht nutzen zu können.



Trotzdem überwiegt der Optimismus: 68 Prozent der Führungskräfte erwarten

spürbare Effekte des Sondervermögens bis Mitte 2027, 37 Prozent sogar schon bis

Mitte 2026. Besonders zuversichtlich zeigen sich Mitglieder der

Geschäftsführungen (81 % bzw. 56 %) - ein deutliches Signal, dass die Wirtschaft

schnelles und entschlossenes Handeln der Politik erwartet.



"Der avisierte Bürokratieabbau und das Sondervermögen können wichtigen Impulse

setzen - doch die Wirtschaft erwartet jetzt schnelle Ergebnisse von der

Politik", sagt Alexander Heise, Hays CEO Deutschland und CEMEA.



Über die Studie



Als marktführender Personaldienstleister für Fach- und Führungskräfte beobachtet

und analysiert Hays den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Situation in

zahlreichen Studien. Seit 15 Jahren erscheint der Hays HR-Report und seit 11

Jahren den Hays Fachkräfte-Index. Mehr dazu finden Sie unter

http://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell . Die aktuelle Umfrage "Zeiten

ändern sich. Branchen auch." wurde im Sommer 2025 von Hays durchgeführt. Befragt

wurden 700 Führungskräfte aus verschiedenen Branchen und Sektoren in

Deutschland. Die White Paper mit allen Studienergebnissen sind downloadbar unter

http://www.hays.de/studien?utm_campaign=branchen_im_wandel_25&utm_source=adverti

sing_media&utm_medium=advertising_media&utm_term=whitepaper_1+2&utm_content=pm .



