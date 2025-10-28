Abcourt erhält Umweltzertifikat für kundenspezifische Verarbeitungsdienste in der Aufbereitungsanlage Sleeping Giant

Rouyn-Noranda, Kanada, 28. Oktober 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, den Erhalt seines Umweltzertifikats für die kundenspezifische Verarbeitung von Erz aus externen Lagerstätten in seiner Aufbereitungsanlage Sleeping Giant bekannt zu geben.

Mit diesem Zertifikat ist es Abcourt nun gestattet, Geschäftsgespräche mit möglichen Kunden aufzunehmen, den Prozess der Umweltgenehmigung zu beschleunigen und mit der Verarbeitung von Golderz von Bergbauunternehmen zu beginnen, die über keine eigene Aufbereitungsanlage für die Goldgewinnung aus Erz verfügen. Die Errichtung eines Erzverarbeitungskomplexes für die Goldgewinnung und die Lagerung der Aufbereitungsrückstände kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen und mehrere hundert Millionen Dollar kosten. Für viele Golderschließungsunternehmen ist es daher möglicherweise schneller und kostengünstiger, einen Vertrag über eine kundenspezifische Verarbeitung auszuhandeln.

Laut der am 7. Juni 2023 veröffentlichten wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) für die Mine Sleeping Giant wird weniger als 40 % der Kapazität der Aufbereitungsanlage Sleeping Giant auf die Verarbeitung von Erz aus der Mine Sleeping Giant entfallen. Die genehmigte Durchsatzleistung der Anlage beträgt 950 Tonnen pro Tag und die im Rahmen der PEA geplante Leistung beläuft sich auf 340 Tonnen pro Tag. Das langfristige Ziel von Abcourt besteht darin, weitere Mineralressourcen in der Mine Sleeping Giant abzugrenzen, um die maximale Nutzung seiner Aufbereitungsanlage durch Erz aus internen Quellen zu erreichen. Kurzfristig hat Abcourt jedoch die Möglichkeit, Erz von anderen Standorten zu verarbeiten und so von zusätzlichen Umsatzquellen zu profitieren, während es seinen Geschäftsplan hinsichtlich der Produktion aus Sleeping Giant umsetzt.

Pascal Hamelin, President und CEO, sagt dazu: „In den Regionen Abitibi und Eeyou Istchee finden sich zahlreiche Goldlagerstätten, die einfach zu klein sind, um den Investitionsaufwand für die Errichtung eines Goldverarbeitungskomplexes zu rechtfertigen. Abcourt bietet nun eine attraktive Alternative, um eine beschleunigte Erschließung dieser Lagerstätten zu ermöglichen. Darüber hinaus können wir durch diese Art der kundenspezifischen Verarbeitung die größtmögliche Auslastung unserer Aufbereitungsanlage gewährleisten, unseren Umsatz und damit den Wert unserer Anlage erhöhen und schließlich die möglichen Synergien mit anderen Lagerstätten in der Umgebung prüfen.“