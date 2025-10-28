Gold X2 schließt Kaufvertrag für Grundstück ab

VANCOUVER, B.C., 28. Oktober 2025: Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) („Gold X2” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldshore-resources-more-exploration ... -) freut sich bekannt zu geben, dass Gold X2 am 20. Oktober 2025 einen Grundstückskaufvertrag (der „Kaufvertrag“) mit einer unabhängigen Partei (dem „Verkäufer“) abgeschlossen hat, gemäß dem Gold X2 vom Verkäufer alle Rechte, Titel und Anteile an dem als Coldstream Claims bekannten Mineralexplorationsgrundstück (das „Grundstück“) in der Provinz Ontario erwerben wird (die „Transaktion“).

Durch die geplante Akquisition wird das Landportfolio von Gold X2 um 939 Hektar erweitert, wodurch die Position des Unternehmens weiter gestärkt und das Explorationspotenzial im Shebandowan Greenstone Belt erhöht wird.

Abbildung 1: Landposition von Gold X2 im Shebandowan Greenstone Belt

Als Gegenleistung für das Grundstück zahlte das Unternehmen dem Verkäufer eine erste Barzahlung in Höhe von 200.000 Dollar, und spätestens 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens wird das Unternehmen dem Verkäufer eine abschließende Bar zahlung in Höhe von 200.000 Dollar leisten. Ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kaufvertrags bis zum Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen als Betreiber des Grundstücks fungieren.

Nach Abschluss der Transaktion gewährt das Unternehmen dem Verkäufer eine Nettoschmelzabgabe in Höhe von 2 % (die „NSR-Abgabe“) in Bezug auf das Grundstück. Das Unternehmen hat das Recht, innerhalb von 30 Tagen nach Aufnahme der kommerziellen Produktion 1 % der NSR-Abgabe für 500.000 Dollar vom Verkäufer zurückzukaufen.

Über Gold X2

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Rechtsgebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geführt und von einer der führenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada), das über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 75 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Moss-Goldprojekt durchgeführt, das insgesamt über 255.000 Meter Bohrungen umfasst. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“) gemäß NI 43-101 für 2024 wurde auf 1,54 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,23 g/t Au in 38,96 Millionen Tonnen und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,11 g/t Au in 146,24 Millionen Tonnen erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen und ist eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten, die in diesem Zyklus für die Erschließung vorgesehen sind. Bitte beachten Sie den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel: „Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada” (Technischer Bericht und aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Moss in Ontario, Kanada) vom 20. März 2024 mit einem Stichtag vom 31. Januar 2024, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.Gold X2.com).