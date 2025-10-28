FC Schalke 04: Erfolg mit 5,75% Anleihe bis 07/26
Der FC Schalke 04 glänzt mit finanzieller Stärke und strategischem Weitblick, während er seine globale Reichweite und Mitgliederzahl weiter ausbaut.
- Der FC Schalke 04 hat im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Konzernjahresüberschuss von 5,5 Millionen Euro erzielt und damit das prognostizierte Ziel erreicht.
- Die Umsatzerlöse stiegen auf 157,9 Millionen Euro, teilweise bedingt durch Sonderveranstaltungen und hohe Transfererträge.
- Die Gesamtverbindlichkeiten wurden von 162,7 Millionen Euro auf 147,9 Millionen Euro gesenkt, und die Nettofinanzverbindlichkeiten reduzierten sich auf 110,8 Millionen Euro.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein ausgeglichenes bis leicht positives Konzernjahresergebnis erwartet, unterstützt durch das Ende der planmäßigen Abschreibung der VELTINS-Arena im Jahr 2026.
- Der Verein plant die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe zur Refinanzierung bestehender Anleihen und zur Stärkung der Kapitalstruktur.
- Schalke 04 verfolgt eine langfristige Strategie zur finanziellen Stabilität und zur Bereitstellung eines wettbewerbsfähigen Budgets für den Sport, während die Mitgliederzahl über 200.000 beträgt und die globale Reichweite etwa neun Millionen Follower in sozialen Medien umfasst.
