UnitedHealth überrascht mit Gewinn – das Comeback nimmt Fahrt auf!

Der Konzern peilt nun mindestens 16,25 US-Dollar bereinigten Jahresgewinn je Aktie an. Das ist zwar ein Schritt nach oben, aber weiterhin deutlich unter früheren Zielen – und wäre das schwächste Ergebnis seit 2019. Trotzdem könnte die Rückkehr zu Anhebungen der Jahresziele ein wichtiges Signal sein.

UnitedHealth versucht nach einem beispiellosen Einbruch in diesem Jahr den Weg zurück in die Spur zu finden – und liefert im dritten Quartal endlich positive Signale. Der größte US-Krankenversicherer übertraf die Gewinnerwartungen von Wall Street leicht und erhöhte zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr.

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal bei 2,92 US-Dollar und damit etwas über dem Analystenkonsens. Besonders beachtet: Die medizinischen Kosten – ein zentraler Faktor im Gesundheitsgeschäft – fielen besser aus als von Experten befürchtet, auch wenn das Niveau weiterhin hoch bleibt.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Vorbörslich zogen die Aktien um gut 4 Prozent an. Dennoch bleibt das Gesamtbild herausfordernd: Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 27 Prozent verloren. Der Kurssturz folgte auf gekappte Gewinnerwartungen, den Austausch in der Führungsetage und die Bekanntgabe von Ermittlungen der US-Behörden – ein Schock für Anleger, die UnitedHealth über Jahre als verlässlichen Ergebnismotor kannten.

Doch seit dem Jahrestief im August konnte sich die Aktie bereits wieder um fast 60 Prozent steigern.

Die gesamte Branche kämpft mit politischen Risiken: In Washington laufen milliardenschwere Zuschüsse aus, während Sparmaßnahmen aus dem jüngsten US-Budget die Programme zusätzlich belasten. Wettbewerber wie Elevance Health und Molina Healthcare haben bereits vor deutlichen Ergebnisbelastungen in Medicaid- und Obamacare-Tarifen gewarnt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 324,5EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.





