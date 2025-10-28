Startschuss gefallen

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wird ein weiteres stillgelegtes Atomkraftwerk für den stetig steigenden Strombedarf der KI wieder hochgefahren, diesmal das Duane Arnold Energy Center im Bundesstaat Iowa für Google. Ab Anfang 2029 soll es wieder ans Netz gehen und den Internet-Konzern Strom für die kommenden 25 Jahre liefern. Zuvor war das Atomkraftwerk 2020 abgeschaltet worden. So wurde beispielsweise vor einem Jahr angekündigt, dass ein Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island wieder hochgefahren wird, um Strom für Microsoft-Rechenzentren bereitzustellen. Unterdessen bereitet sich die Aktie von NextEra Energy nach einer vierjährigen Pause auf ein Ende der zurückliegenden Konsolidierung und den nächsten gewaltigen Schritt vor.

Bereits vorbörslich zeichnet sich bei NextEra Energy ein deutlicher Kursgewinn ab, ein erfolgreicher Wochenschlusskurs oberhalb von 86,10 US-Dollar dürfte den Startschuss für eine Mittel- bis langfristige Rallyefortsetzung liefern und Aufwärtspotenzial zunächst an das bisherige Rekordhoch bei 93,73 US-Dollar freisetzen. Übergeordnet wird im Anschluss aber langfristig eine Aufwärtsbewegung bis auf 122,52 US-Dollar erwartet und kann für den Aufbau von längerfristigen Long-Positionen genutzt werden. Ein Abflauen des Energieverbrauchs ist mit dem zunehmenden Einsatz von Technologie nämlich nicht absehbar und dürfte für Jahrzehnte solide Einnahmen generieren. Auf der Unterseite darf NextEra Energy noch einmal bis in den Bereich von 81,00 US-Dollar ohne Konsequenzen zurücksetzen. Erst darunter würde sich ein Fehlausbruch mit entsprechenden Abwärtsrisiken in Richtung 64,94 US-Dollar abzeichnen.

NextEra Energy Inc. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Ein erfolgreicher Ausbruch der Aktie von NextEra Energy zeichnet sich bereits jetzt schon ab und birgt auf absehbare Zeit Aufwärtspotenzial bis auf 122,52 US-Dollar. Entsprechend dieser Entwicklung würde sich ein mittel- bis langfristiges Engagement mit noch viel höheren Kurszielen anbieten, welche gezielt durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MK9Q9L und einem Knock-out bei 68,55 US-Dollarabgedeckt werden kann. Nach Zieleinlauf stünde dem Investor eine Rendite von 185 Prozent zur Verfügung, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,82 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 80,00 wegen eines anschließenden Pullbacks zunächst nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,13 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Anleger jedoch gut einige Monate bis Jahre einplanen, weshalb sich diese Handelsidee nur für sehr langfristig orientierte Investoren anbietet. Zur besseren Veranschaulichung wurde deshalb auch der Monatschart von Next Energy gewählt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK9Q9L Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,65 - 1,69 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 68,5576 US-Dollar Basiswert: NextEra Energy Inc. KO-Schwelle: 68,5576 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 86,03 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,82 Euro Hebel: 4,4 Kurschance: + 185 Prozent Börse Frankfurt

