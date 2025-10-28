    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    UnitedHealth hebt nach herber Krise Gewinnprognose an - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • UnitedHealth optimistisch nach besserem Q3-Geschäft.
    • Gewinnprognose für 2025 auf 14,90 USD je Aktie angehoben.
    • Umsatz um 12% auf 113,2 Mrd. Euro gestiegen.
    UnitedHealth hebt nach herber Krise Gewinnprognose an - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MINNETONKA (dpa-AFX) - Der kriselnde US-Krankenversicherer UnitedHealth wird nach turbulenten Monaten wieder ein Stück optimistischer. Im dritten Quartal lief das Geschäft besser als gedacht, und Konzernchef Stephen Hemsley hob am Dienstag seine Gewinnprognose für das laufende Jahr an. Doch das neue Ziel liegt weit unter dem, was sich Hemsleys Vorgänger Andrew Witty für 2025 ursprünglich vorgenommen hatte. Für die UnitedHealth-Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel dennoch um fast vier Prozent aufwärts.

    Für 2025 rechnet Hemsley nun mit einem Gewinn von mindestens 14,90 US-Dollar je Aktie. Ursprünglich hatten 28,15 bis 28,65 Dollar auf dem Zettel gestanden, bevor der Konzern seine Jahresziele im April zunächst kappte, im Mai wegen unerwartet hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett strich und seinen früheren Chef Hemsley zurück an die Spitze holte. Dieser gab erst Ende Juli ein neues Gewinnziel aus. Am Dienstag stellte UnitedHealth nun zunehmendes Wachstum für das Jahr 2026 in Aussicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Long
    453,88€
    Basispreis
    2,88
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    517,59€
    Basispreis
    2,82
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im dritten Quartal steigerte UnitedHealth den Umsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 113,2 Milliarden Euro. Der Überschuss blieb mit gut 2,3 Milliarden Dollar jedoch weit unter den fast 6,1 Milliarden aus dem Vorjahreszeitraum./stw/lew/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 324,0 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 298,60 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6933. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Unitedhealth Group - 869561 - US91324P1021

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Unitedhealth Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    UnitedHealth hebt nach herber Krise Gewinnprognose an - Aktie legt zu Der kriselnde US-Krankenversicherer UnitedHealth wird nach turbulenten Monaten wieder ein Stück optimistischer. Im dritten Quartal lief das Geschäft besser als gedacht, und Konzernchef Stephen Hemsley hob am Dienstag seine Gewinnprognose für das …