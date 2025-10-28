UnitedHealth hebt nach herber Krise Gewinnprognose an - Aktie legt zu

UnitedHealth Group Aktie ..... WKN: 869561 ..... ISIN: US91324P1021





2025-10-08 UnitedHealth Group kann Prämien erhöhen





https://finviz.com/news/186490/1-reason-to-buy-unitedhealth-group-stock-before-oct-28

Seit der Einführung des Affordable Care Act sind amerikanische Versicherer grundsätzlich verpflichtet, mindestens 85 Prozent ihrer eingenommenen Prämien für medizinische Ausgaben auszugeben. Das bedeutet, dass die Margen relativ gering sind und es bei der Gewinnprognose kaum Spielraum für Fehler gibt.

Eine höher als erwartete Auslastung führte dazu, dass das Unternehmen die untere Grenze seiner Gewinnprognose für 2025 von 24,65 US-Dollar pro Aktie im April auf 14,65 US-Dollar pro Aktie senkte, als es im Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals vorlegte. Zwar besteht die Möglichkeit, dass Kostensenkungsmaßnahmen das Management dazu veranlassen könnten, seine Prognose für 2025 am 28. Oktober anzuheben, doch aufgrund des längerfristigen Potenzials scheint dies eine gute Kaufgelegenheit zu sein.

Amerikaner haben selten die Möglichkeit, sich nach besseren Angeboten im Gesundheitswesen umzusehen. Viele sind an den Krankenversicherungsplan ihres Arbeitgebers gebunden, und die Arbeitgeber haben nur begrenzte Möglichkeiten. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die UnitedHealth Group der einzige Versicherer sein wird, der im nächsten Jahr die Prämien aggressiv erhöht, um die höheren medizinischen Kosten auszugleichen.

Da es für Leute, denen Versicherungsprämien zu teuer sind, keine Alternativen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Unternehmen bis Ende 2027 wieder wächst. Geduldige Anleger, die jetzt kaufen und die Aktie langfristig halten, könnten deutlich besser abschneiden.

Auferstanden, mein Zugriff/ Vertrauen zur Substanz vor ein paar Tagen beim Absturz zahlt sich jetzt und in der Zukunft aus!!

Weiterhin gutes Gelingen,

Gruss RS



