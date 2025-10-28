Intel N150 Hybrid-NAS mit Dual-5GbE, AI-Datenschutz und bis zu 144 TB erweiterbarem Speicher (FOTO)

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20251024114307-img-0012.jpeg





Nachdem Intel mehrfach innerhalb der ABC Korrektur, innerhalb der letzten Welle C, genau am 786er Fibonacci abgeprallt ist, ging sie in eine sehr impulsive Welle 1 über.





Mit über 100% stehen wir aktuell im Musterdepot Aktientrend im Plus bei Intel. Rein nach der Charttechnik dürfte sich sich nun die erste Korrektur innerhalb der impulsiven Expansion bilden und die Welle 1 in eine Welle 2 übergehen. Sobald das Hoch der Welle 1 feststeht, kann man das mögliche Tief der Welle 2 sehr gut bestimmen. Grundsätzlich gehe ich im Chart erstmal von einer Korrektur bis in den Bereich 25€-20€ aus.





Die anschließende Welle 3 sollte eine sehr impulsive Welle ausbilden die den Kurs weit über das Allzeithoch bringt. Jetzt wäre ggf. Zeit für Gewinnmitnahmen für alle die, die in einem ähnlichen Preisfenster wie wir gekauft hatten. Wir sind bei Aktientrend aber um die 18€ eingestiegen und werden daher alle Aktien, trotz anstehender Korrektur, halten.





Wie ich bereits seit einem halben Jahr in diversen Videos sagte und mehrfach in Foren schrieb, halte ich das Unternehmen zukünftig in der Lage in die Riege der wertvollsten Unternehmen der Welt aufzusteigen. Wie ich in meinem Intel Video vor einem halben Jahr sagte, wird allein der Zwang der US-Politik und das Verhältnis USA/China die Unternehmen dazu zwingen, bei Intel fertigen zu lassen. Neben NVIDIA werden auch andere Großkunden zukünftig bei Intel fertigen. NVIDIA stellt dabei nur den ersten Schritt in einem langen Prozess dar. Entsprechend wird die Aktie langfristig davon profitieren.