Atomkraft in Iowa: Googles Plan für die KI-Revolution!

Google sichert sich im Rahmen eines 25-jährigen Vertrags einen Großteil der Stromproduktion – rund um die Uhr und CO₂-frei. Der Techkonzern will damit seine Cloud- und KI-Infrastruktur mit sauberem Strom versorgen. Die restliche Energie wird von der Central Iowa Power Cooperative zu gleichen Bedingungen abgenommen. NextEra Energy übernimmt die volle Eigentümerschaft, nachdem es die Anteile regionaler Energieversorger aufkauft.

Google und NextEra Energy planen die Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Atomkraftwerks Duane Arnold in Iowa. Die Anlage nahe Cedar Rapids soll bis Anfang 2029 wieder ans Netz gehen – vorausgesetzt, die Behörden geben grünes Licht. Das Kraftwerk war 2020 nach fast 50 Jahren Laufzeit abgeschaltet worden. Mit einer Leistung von 615 Megawatt soll es künftig ein entscheidender Baustein für den wachsenden Strombedarf durch Künstliche Intelligenz und Datenzentren werden.

Milliarden für Iowas Wirtschaft

Laut NextEra soll das Projekt wirtschaftliche Impulse von über neun Milliarden US-Dollar bringen. Rund drei Millionen US-Dollar fließen jährlich als neue Steuereinnahmen an den Bundesstaat. In Linn County allein sollen langfristig 400 hochqualifizierte Arbeitsplätze und 127 Millionen US-Dollar an Einkommen gesichert werden. In der Bauphase entstehen zusätzlich 1.600 Jobs.

"Diese Partnerschaft mit Google bringt nicht nur die Kernenergie zurück nach Iowa, sondern beschleunigt auch die Entwicklung der Kerntechnologie der nächsten Generation", erklärte NextEra-CEO John Ketchum. Die Kooperation stärke die Netzsicherheit und die Energieunabhängigkeit der USA.

Seit 2007 hat Google über sieben Milliarden US-Dollar in Iowa investiert. Für Ruth Porat, Finanzchefin von Alphabet und Google, ist das Atomprojekt "ein Meilenstein für verlässliche, saubere Energie und neue Jobs im Herzen Amerikas". Das Modell könne Vorbild für weitere Investitionen in grüne Grundlastkraftwerke werden.

Atomkraft für die KI-Ära

Beide Unternehmen wollen künftig gemeinsam neue Kernkraftprojekte in den USA prüfen. Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der der Strombedarf durch KI, Elektromobilität und Industrieproduktion rasant wächst. Studien warnen, dass erneuerbare Energien und Netzausbau allein diesen Anstieg kaum decken können.

Iowas Gouverneurin Kim Reynolds begrüßte das Vorhaben als "Verbindung aus Nuklear- und KI-Innovation, die Wirtschaftswachstum schafft und Amerikas Wettbewerbsfähigkeit stärkt".

NextEra betont, dass der Neustart keine höheren Strompreise für Verbraucher verursacht, da Googles langfristiger Stromabnahmevertrag die Kosten trägt. Das Projekt steht zugleich für ein breiteres Comeback der Kernkraft in den USA – getrieben von Klimazielen, Versorgungssicherheit und der Energiehungrigkeit des digitalen Zeitalters.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion