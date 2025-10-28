Alarm bei SUSS Microtec: Gewinnwarnung schickt die Aktie auf Talfahrt

Die Bruttomarge soll nur noch 35 bis 37 Prozent erreichen, statt der bisher angepeilten 37 bis 39 Prozent. Auch die EBIT-Marge fällt – von 13 bis 15 Prozent auf nun 11 bis 13 Prozent. Beim Umsatz (470 bis 510 Millionen Euro) bleibt das Management dagegen bei seiner bisherigen Prognose.

SUSS MicroTec hat am Montag nach Börsenschluss überraschend eine deutliche Gewinnwarnung für 2025 ausgegeben – und schickt die Aktie damit in den Kurskeller. Für die Aktionäre endet die jüngste Hoffnung auf eine nachhaltige Kurserholung abrupt. Die Aktie verliert am Dienstag mehr als 20 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mitte September.

Als Gründe nennt das Unternehmen einen ungünstigeren Produkt- und Kundenmix, höhere Kosten im neuen Werk in Zhubei (Taiwan) und geringere Skaleneffekte wegen rückläufiger Auslastung. Bereits im dritten Quartal zeigte sich die Schwäche: Die Bruttomarge rutschte auf 33,1 Prozent ab, die EBIT-Marge auf 10,5 Prozent – deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Noch schwerer wiegt der Auftragseingang von nur 70 Millionen Euro, der niedrigste Wert seit fünf Jahren. Die Kapazitäten stehen teilweise leer, während Fixkosten weiterlaufen.

Marktbeobachter warnen, dass der Zyklusabschwung den Konzern länger belasten könnte. Unzureichend ausgelastete Kapazitäten und hohe Fixkosten seien eine gefährliche Kombination. Die Stimmung unter Anlegern dürfte daher erst einmal deutlich eingetrübt bleiben.

Doch es gibt auch optimistischere Stimmen: Warburg Research spricht zwar von einer "klaren Enttäuschung", sieht aber keine strukturellen Probleme. Neue Produktgenerationen und der Wegfall der Zusatzkosten aus Taiwan sollen mittelfristig für eine Margenerholung sorgen. Die jüngste Kursschwäche könne deshalb eine Gelegenheit für mutige Käufer sein. Viele blicken nun gespannt auf den Kapitalmarkttag im November – der könnte entscheidend für den weiteren Kursverlauf werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 28,10EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 13:17 Uhr) gehandelt.





