    Hypoport auf Talfahrt wegen gekappter Umsatzprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Hypoport senkt Umsatzprognose auf 600 Millionen Euro.
    • Aktien fallen um 6,6 Prozent auf 135,20 Euro.
    • Fünfter Verlusttag in Folge dämpft Erholung seit September.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Hypoport verschärft sich am Dienstag der jüngste Rückschlag auf dem Erholungspfad im Oktober. Nachdem der Finanzdienstleister seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gekappt hat, steuern die Aktien auf den fünften Verlusttag in Folge zu. Zuletzt fielen die im SDax enthaltenen Aktien um 6,6 Prozent auf 135,20 Euro. Das Tagestief lag noch deutlich darunter. Die Erholung vom Tief seit November 2023, das Ende September bei 130 Euro markiert wurde, erhielt damit einen deutlichen Dämpfer.

    Wegen schwächerer Geschäfte eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Deutschen Bank geht das Unternehmen davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr statt 640 Millionen nur mindestens 600 Millionen Euro erreicht.

    Es brachte dabei keine Entlastung, dass die Gewinnprognose dennoch bestätigt wurde und ein Analyst sich in der ersten Reaktion nicht groß überrascht zeigte. Mengxian Sun von der Deutschen Bank sah den Bericht im Rahmen der Erwartungen und ergänzte, die Prognoseanpassung sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 29,39 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,58 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +1,40 %/+18,30 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
