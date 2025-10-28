Hypoport auf Talfahrt wegen gekappter Umsatzprognose

Es brachte dabei keine Entlastung, dass die Gewinnprognose dennoch bestätigt wurde und ein Analyst sich in der ersten Reaktion nicht groß überrascht zeigte. Mengxian Sun von der Deutschen Bank sah den Bericht im Rahmen der Erwartungen und ergänzte, die Prognoseanpassung sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 29,39 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,58 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +1,40 %/+18,30 % bedeutet.