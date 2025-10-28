    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)
    Paketdienst UPS kämpft mit Zoll-Auswirkungen - Ergebnisse aber über Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • UPS erwartet Umsatz- und Gewinnrückgang im Q4.
    • Ziele über Markterwartungen, drittes Quartal stark.
    • Aktienkurs steigt, auch Konkurrenten profitieren.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern UPS rechnet im Schlussquartal mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Allerdings liegen diese Ziele über den Markterwartungen. Und auch das dritte Jahresviertel schloss UPS besser ab als gedacht, wie der am Dienstag veröffentlichte Quartalsbericht zeigt. Der Aktienkurs legte im vorbörslichen US-Handel um neun Prozent zu und zog dabei auch die Aktien der Konkurrenten DHL und Fedex aufwärts.

    Laut UPS soll der Umsatz im vierten Quartal bei rund 24 Milliarden US-Dollar (20,7 Mrd Euro) liegen. Der Wert würde damit so schwach ausfallen wie seit Jahren nicht mehr. Die Marge für den bereinigten operativen Gewinn erwartet Chefin Carol Tomé in den letzten drei Monaten 2025 bei 11 bis 11,5 Prozent. Auch das wäre eine Verschlechterung im Jahresvergleich. Analysten hatten allerdings noch weniger auf dem Zettel./lew/tav/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 40,35 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 48,20 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,85 %/+49,40 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
