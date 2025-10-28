Paketdienst UPS kämpft mit Zoll-Auswirkungen - Ergebnisse aber über Erwartungen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 40,35 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 48,20 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,85 %/+49,40 % bedeutet.