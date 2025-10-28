Paketdienst UPS kämpft mit Zoll-Auswirkungen - Ergebnisse aber über Erwartungen
- UPS erwartet Umsatz- und Gewinnrückgang im Q4.
- Ziele über Markterwartungen, drittes Quartal stark.
- Aktienkurs steigt, auch Konkurrenten profitieren.
ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern UPS rechnet im Schlussquartal mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Allerdings liegen diese Ziele über den Markterwartungen. Und auch das dritte Jahresviertel schloss UPS besser ab als gedacht, wie der am Dienstag veröffentlichte Quartalsbericht zeigt. Der Aktienkurs legte im vorbörslichen US-Handel um neun Prozent zu und zog dabei auch die Aktien der Konkurrenten DHL und Fedex aufwärts.
Laut UPS soll der Umsatz im vierten Quartal bei rund 24 Milliarden US-Dollar (20,7 Mrd Euro) liegen. Der Wert würde damit so schwach ausfallen wie seit Jahren nicht mehr. Die Marge für den bereinigten operativen Gewinn erwartet Chefin Carol Tomé in den letzten drei Monaten 2025 bei 11 bis 11,5 Prozent. Auch das wäre eine Verschlechterung im Jahresvergleich. Analysten hatten allerdings noch weniger auf dem Zettel./lew/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 40,35 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 48,20 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,85 %/+49,40 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In diesem Video (englisch) führen die THE MOTLEY FOOL-Mitarbeiter Jason Hall und Tyler Crowe eine Bull-ver-Bärin-Debatte über United Parcel Service (UPS-2,72 %):
https://www.fool.com/investing/2025/10/10/ups-stock-bull-vs-bear-turnaround-or-high-yield-tr/
Eine wellentechnische Meinung zu UPS:
https://www.fool.com/investing/2025/10/02/best-undervalued-dividend-stocks-to-buy-ups-or-pep/