    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    Zukunftsforum NRW-Niederlande 2025

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Politik und Wirtschaft im Dialog über die Zukunft Europas (FOTO)

    Essen (D) / Noordwijk (NL) (ots) - Wie wettbewerbsfähig ist die Wirtschaft der
    beiden Nachbarländer vor dem Hintergrund der Energiepreise? Welche neuen
    Perspektiven ergeben sich aus den Parlamentswahlen in den Niederlanden? Bietet
    der "Clean Industrial Deal" die richtigen Leitlinien für die europäische
    Industriepolitik? Diese und weitergehende Fragen werden hochrangige
    Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beim
    "Zukunftsforum NRW-Niederlande" in Noordwijk diskutieren. Breits zum dritten Mal
    veranstaltet die Brost-Akademie am 30./31. Oktober in Zusammenarbeit mit der
    Deutsch-Niederländischen Handelskammer (DNHK) das vielbeachtete Netzwerktreffen.
    Im traditionsreichen Grand Hotel Huis ter Duin sollen Chancen und Potenziale der
    grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vertieft sowie gemeinsame Strategien für
    eine nachhaltige, wettbewerbsfähige Zukunft Europas entwickelt werden.

    Hochrangige politische Besetzung

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Evonik Industries AG!
    Long
    13,53€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 11,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    16,58€
    Basispreis
    1,84
    Ask
    × 8,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Zukunftsforum findet nur wenige Tage nach den niederländischen
    Parlamentswahlen statt und macht den deutsch-niederländischen Austausch
    besonders spannend. Zu den politischen Gästen zählen unter anderem
    NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der niederländische Ministerpräsident
    Dick Schoof , die gemeinsam über die zukünftige Ausrichtung der
    deutsch-niederländischen Beziehungen sprechen werden. Ihre Stellvertreterinnen
    Mona Neubaur , NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und
    Energie, und Sophie Hermans , Ministerin für Klima und Grünes Wachstum der
    Niederlande, werden sich in Podiumsdiskussionen aktiv einbringen.

    Die beiden früheren Regierungschefs Armin Laschet und Jan Peter Balkenende
    begleiten das Forum wie in den vorherigen Jahren als Chairmen.

    Impulse aus der Wirtschaft

    Führende Köpfe aus Industrie, Finanzen und Handel prägen das Programm: Unter
    anderem Christian Kullmann (Evonik Industries AG), Boudewijn Siemons (Hafen
    Rotterdam), Bas Marteijn (Deutsche Bank), Heinrich Otto Deichmann (Deichmann
    SE), Ruud van der Knaap (Feyenoord Rotterdam) und Hans-Joachim Watzke (Borussia
    Dortmund) diskutieren Themen wie Energiepolitik, Wettbewerbsfähigkeit,
    nachhaltige Industrie, Gesundheitswirtschaft und Fußball als Wirtschaftsfaktor.

    Die Brost-Akademie

    Die Brost-Akademie ist der Think Tank der Brost-Stiftung zur Transformation der
    Ruhrgebietsgesellschaft. Die Brost-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit
    Sitz in Essen. Sie fördert wissensbasierte, konzeptionsstarke, mutige,
    zukunftsweisende Projekte, die möglichst durch Kooperation das Miteinander und
    die anpackende Selbsthilfe im Ruhrgebiet stützen.

    http://www.brost-akademie.ruhr und https://broststiftung.ruhr/

    Pressekontakt:

    Für weitere Informationen und/oder Bildmaterial nehmen Sie Kontakt auf mit:
    Maike Schmitz / 02821-7115624 / mailto:maike.schmitz@mediamixx.eu.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181317/6146603
    OTS: Brost-Akademie


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zukunftsforum NRW-Niederlande 2025 Politik und Wirtschaft im Dialog über die Zukunft Europas (FOTO) Wie wettbewerbsfähig ist die Wirtschaft der beiden Nachbarländer vor dem Hintergrund der Energiepreise? Welche neuen Perspektiven ergeben sich aus den Parlamentswahlen in den Niederlanden? Bietet der "Clean Industrial Deal" die richtigen Leitlinien …