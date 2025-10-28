    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Laserwaffe gegen Drohnen

    System soll 2029 einsatzfähig sein

    Für Sie zusammengefasst
    • Marktreife Hochenergie-Laserwaffe bis 2029 möglich.
    • System bekämpft Drohnen, Boote und Lenkflugkörper.
    • Prototyp erfolgreich gegen Drohnen getestet, weitere Tests.
    Laserwaffe gegen Drohnen - System soll 2029 einsatzfähig sein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF/MEPPEN (dpa-AFX) - Die Marktreife eines Hochenergie-Laserwaffensystems für die Marine rückt nach Angaben des beteiligten Rüstungsunternehmens Rheinmetall näher. Ein einsatzfähiges System könne ab 2029 verfügbar sein, teilte die Firma in Düsseldorf mit. Es könne eine kostengünstige und leistungsstarke Ergänzung zu konventionellen Lenkflugkörpern bieten.

    Das von den Rüstungsunternehmen MBDA und Rheinmetall gemeinsam entwickelte Lasersystem soll unter anderem Drohnen, Schnellboote und Lenkflugkörper bekämpfen können. Laut Rheinmetall kann es in Zukunft auch leistungsfähiger ausgestattet werden, um gegen Überschall-Lenkflugkörper, Raketen sowie Mörser- und Artilleriegranaten eingesetzt zu werden.

    Hochenergie-Laser konnte in Tests Drohnen zerstören

    Einen "Demonstrator" genannten Prototypen des Systems gibt es bereits seit mehreren Jahren. 2022/23 war die in einem Container installierte Waffe an Bord der Fregatte Sachsen getestet worden. Im August 2022 waren dabei erstmals anfliegende Drohnen zerstört worden.

    Der Prototyp wurde nun für weitere Tests in das Laserkompetenzzentrum der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91) nach Meppen gebracht. Laut Rheinmetall kann der Lasercontainer dort auch zur weiteren Erprobung landgestützter Drohnenabwehr genutzt werden.

     

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
