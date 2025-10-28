Logwin beeindruckt mit starker Performance im Geschäftsjahr
Logwin trotzt globalen Unsicherheiten mit stabilen Ergebnissen in Air + Ocean und Solutions.
Foto: Gelhot - picture alliance / Fotostand
- Der Logwin Konzern verzeichnet stabile operative Ergebnisse in den Geschäftsfeldern Air + Ocean und Solutions, trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds.
- Die Weltwirtschaft zeigt 2025 ein verhaltenes Wachstum, geprägt von geopolitischen Unsicherheiten und schwachem globalen Wachstum, insbesondere in Europa und Deutschland.
- Der Umsatz des Logwin Konzerns lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 1.034,4 Mio. Euro, nahezu auf Vorjahresniveau, trotz rückläufiger Luft- und Seefrachtraten.
- Das operative Ergebnis (EBITA) des Konzerns betrug 64,1 Mio. Euro, was unter dem Vorjahreswert liegt, bedingt durch intensiven Wettbewerb und Margendruck im Luft- und Seefrachtmarkt.
- Der Free-Cashflow des Konzerns sank auf 17,3 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund von Akquisitionskosten und einem reduzierten operativen Ergebnis.
- Die Risikolage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert, jedoch besteht weiterhin ein erhöhtes wirtschaftliches Risiko durch geopolitische Verwerfungen. Der Konzern erwartet für 2025 einen Umsatz zwischen 1,27 Mrd. Euro und 1,55 Mrd. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30. September 2025, bei Logwin ist am 28.10.2025.
Der Kurs von Logwin lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 248,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im Plus.
