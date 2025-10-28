Libor-Skandal: Darum ist UBS jetzt wieder im Fadenkreuz

Hayes war im Jahr 2012 festgenommen und drei Jahre später in Großbritannien zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die britische Justiz warf ihm vor, über Jahre hinweg Zinssätze manipuliert zu haben, die eine zentrale Rolle auf den globalen Finanzmärkten spielten.

In einer Klage, die in den US-Bundesstaaten Connecticut und New York eingereicht wurde, verlangt Hayes eine Entschädigung in Höhe von über 400 Millionen US-Dollar. Der Grund: Die Bank soll ihn in der Öffentlichkeit zum Hauptverantwortlichen für die Manipulation des Libor-Zinssatzes gemacht haben, um eigene Verantwortlichkeiten zu verschleiern.

2021 kam er vorzeitig auf Bewährung frei. Im Sommer 2025 dann ein Wendepunkt: Das oberste britische Gericht hob seine Verurteilung auf – mit der Begründung, dass das ursprüngliche Verfahren nicht den Anforderungen an ein faires Gerichtsverfahren genügt habe.

Diese Entwicklung ebnete den Weg für Hayes, um juristisch gegen UBS vorzugehen. In der Klageschrift heißt es, die Bank habe ihn gezielt zum Sündenbock gemacht, um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen.

Durch die Darstellung Hayes’ als angeblich alleinverantwortlichen Drahtzieher der Manipulationen habe sich UBS erfolgreich vor einer umfassenden strafrechtlichen Verfolgung geschützt – trotz eigener, millionenschwerer Vergleiche mit Aufsichtsbehörden in mehreren Ländern.

Besonders brisant: Hayes wirft der Bank vor, die öffentliche Erzählung rund um den Skandal aktiv beeinflusst zu haben. In der Klage ist von einem "sorgfältig inszenierten Prozess" die Rede, der die Aufmerksamkeit bewusst von hochrangigen Entscheidungsträgern in der UBS-Spitze ablenken sollte. Hayes wurde nach eigener Aussage von der Bank als "böser Drahtzieher" bezeichnet, damit sie sich selbst schützen könne.

Die UBS äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Auch eine Sprecherin der Bank verweigerte auf Anfrage der Medien jeglichen Kommentar. Die Bank war eines der Finanzinstitute, die im Zuge des Libor-Skandals mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe belegt wurden.

Tom Hayes, mittlerweile 46 Jahre alt, macht in der Klage auch deutlich, dass der Skandal nicht nur seine berufliche Laufbahn beendet, sondern auch nachhaltige persönliche Schäden verursacht habe.

Neben der finanziellen Entschädigung fordert er Genugtuung für den aus seiner Sicht zu Unrecht erlittenen Reputationsverlust und psychischen Stress.

Der Libor-Skandal selbst gilt als einer der schwerwiegendsten Betrugsfälle der globalen Finanzwelt. Über Jahre hinweg hatten große Banken weltweit – darunter auch Barclays, JPMorgan, die Deutsche Bank sowie Schweizer Institute wie Credit Suisse und UBS – den Referenzzinssatz Libor zum eigenen Vorteil manipuliert.

Dieser Zinssatz beeinflusste weltweit die Konditionen für Kredite, Hypotheken und Finanzprodukte im Wert von Hunderten Billionen US-Dollar. Nach langjährigen Ermittlungen und mehreren Schuldsprüchen gegen beteiligte Händler wurde der Libor Anfang 2022 schrittweise abgeschafft. Bis dahin hatten Banken weltweit über neun Milliarden US-Dollar an Strafzahlungen geleistet.

Hayes sieht sich nun in einer Phase der Wiedergutmachung. "Es hat mehr als zehn Jahre gedauert, bis ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte", sagte er in einem Statement zur Klage. Jetzt wolle er nicht nur seinen Ruf wiederherstellen, sondern auch Verantwortung dort einfordern, wo sie seiner Ansicht nach tatsächlich liege: bei der Führungsebene seines früheren Arbeitgebers.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion