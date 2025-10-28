PayPal zündet Doppelbombe: Dividende & OpenAI-Deal lassen Aktie explodieren!

Die Zahl der aktiven Konten stagnierte bei 438 Millionen und blieb leicht unter den Schätzungen. Dennoch verbesserten sich die Margen: Die Transaktionsmarge stieg im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 3,87 Milliarden US-Dollar, ohne Zinsen auf Kundenguthaben um 7 Prozent. Die Betriebskosten sanken auf 6,90 Milliarden US-Dollar und blieben damit deutlich unter den Vorjahreswerten. Der bereinigte freie Cashflow erreichte 2,28 Milliarden US-Dollar – mehr als das Dreifache des Vorquartals.

PayPal hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und zugleich seine Jahresprognose angehoben. Der Gewinnschub resultierte aus einem kräftig gestiegenen Zahlungsvolumen und geringeren Betriebskosten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,34 US-Dollar, verglichen mit einer Konsensschätzung von 1,20 US-Dollar und einem Vorjahreswert von 1,20 US-Dollar. Der Umsatz stieg auf 8,42 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen von 8,23 Milliarden US-Dollar. Das Gesamtzahlungsvolumen kletterte auf 458,1 Milliarden US-Dollar und übertraf die Prognose von Visible Alpha (443,5 Milliarden US-Dollar).

Für das Gesamtjahr rechnet PayPal nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,35 bis 5,39 US-Dollar (zuvor 5,15 bis 5,30 US-Dollar). Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen 1,27 bis 1,31 US-Dollar, leicht unter der Analystenschätzung von 1,31 US-Dollar.

"PayPal hat erneut ein starkes Quartal hinter sich gebracht, und wir erhöhen unsere Prognose aufgrund des breit angelegten profitablen Wachstums in den Bereichen Markenerlebnisse, PSP [Payment Service Provider] und Venmo", sagte CEO Alex Chriss. Und weiter: "Wir haben das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs gebracht und sind auf dem besten Weg, im Jahr 2025 ein Wachstum der Transaktionsmarge von 6 Prozent bis 7 Prozent zu erzielen, wenn man die Zinsen auf Kundenguthaben ausklammert."

Ein Wendepunkt für Anleger ist zudem die erstmals angekündigte Dividende. Damit signalisiert PayPal, dass das Unternehmen in eine neue Phase finanzieller Stabilität eingetreten ist und Aktionäre künftig direkt am Erfolg beteiligt.

Für zusätzliche Dynamik sorgte zudem die Nachricht einer Kooperation mit OpenAI. PayPal wird seine digitale Geldbörse in ChatGPT integrieren, sodass Nutzer künftig direkt über die KI-Plattform einkaufen und bezahlen können. Händler sollen ihre Produkte dort listen und über PayPal abrechnen können.

"Wir haben Hunderte Millionen treuer PayPal-Wallet-Inhaber, die nun auf ChatGPT auf die Schaltfläche 'Mit PayPal kaufen' klicken und sicher bezahlen können", sagte Chriss. Das Fintech positioniert sich damit als Zahlungsrückgrat der kommenden Ära des agentenbasierten KI-Shoppings und arbeitet parallel mit Google und Perplexity an ähnlichen Lösungen. Die Aktie von PayPal haussiert im vorbörslichen US-Handel mit einem Kurssprung von bis zu 17 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



