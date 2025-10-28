GNW-Adhoc
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026
- DEMIRE plant keine vorzeitige Rückzahlung der Anleihe.
- Bessere Bedingungen für Immobilienverkäufe 2026 erwartet.
- Zusatzgebühr von 3 % auf ausstehenden Anleihebetrag.
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende
angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026 28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026
Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1 Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027. Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
Ende der Insiderinformation
-------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | | | | | |Robert-Bosch-Straße 11 | | | | | |63225 Langen | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |+496103372490 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax |+49 6103 3724911 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |info@demire.ag | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://www.demire.ag | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - | | |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), | | |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +45,83 % und einem Kurs von 0,525 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,51 %.
Die Marktkapitalisierung von DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 56,31 Mio..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate - A0XFSF - DE000A0XFSF0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ganz so prickelnd ist es leider nicht. Auf die im Rahmen des Backstops erworbenen Anleihen mit einem vorläufigen Volumen i.H.v. 190,8 Mio. Euro wurde nämlich eine extra Gebühr von 5% bezahlt. Der große Pferdefuß ist die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens, die bei satten 22%, zahlbar halbjährlich, liegt. Da Demire die Zinsen kapitalisieren kann laufen also schnell wieder Schulden auf. Siehe hierzu auch:
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/demire-erhaelt-backstop-zusagen-in-hoehe-von-insgesamt-rund-eur-194-millionen/2113951
https://www.eqs-news.com/de/news/related-party-transactions/demire-deutsche-mittelstand-real-estate-ag-veroeffentlichung-gemaess-c2a7-111c-aktg-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung/2135829