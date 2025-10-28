    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AktievorwärtsNachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026

    • DEMIRE plant keine vorzeitige Rückzahlung der Anleihe.
    • Bessere Bedingungen für Immobilienverkäufe 2026 erwartet.
    • Zusatzgebühr von 3 % auf ausstehenden Anleihebetrag.
    ^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026 28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1 Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027. Kontakt:
    Julius Stinauer
    Head of Investor Relations & Corporate Finance
    T: +49 6103 372 49 44
    E: ir@demire.ag
    Ende der Insiderinformation
    ISIN:DE000A0XFSF0WKN:A0XFSF

     

    Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +45,83 % und einem Kurs von 0,525 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 56,31 Mio..





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
