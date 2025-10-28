    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    PayPal Aktie hebt ab - 28.10.2025

    Am 28.10.2025 ist die PayPal Aktie, bisher, um +13,19 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Foto: Paul Sakuma - dpa

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +13,19 % konnte die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten Verluste von -8,73 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um +2,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,44 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PayPal um -26,90 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    PayPal Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,05 %
    1 Monat +5,44 %
    3 Monate -8,73 %
    1 Jahr -19,76 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positiven Q3-Zahlen von PayPal, die die Erwartungen übertrafen, während die Nutzerzahlen nur gering stiegen. Die angehobene Jahresprognose und die Einführung einer Dividende wurden begrüßt. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung der Aktie, da einige Anleger glauben, dass günstige Kaufgelegenheiten nun vorbei sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 955 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,91 Mrd.EUR wert.

    Visa, Logitech, Booking Holdings, PayPal, American Tower, UPS legen Q-Zahlen vor


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    PayPal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PayPal

    +16,49 %
    +1,63 %
    +4,90 %
    -9,55 %
    -20,26 %
    -29,52 %
    -64,18 %
    +84,51 %
    +131,68 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



