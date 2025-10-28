PayPal Aktie hebt ab - 28.10.2025

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +13,19 % konnte die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten Verluste von -8,73 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um +2,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,44 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PayPal um -26,90 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,05 % 1 Monat +5,44 % 3 Monate -8,73 % 1 Jahr -19,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positiven Q3-Zahlen von PayPal, die die Erwartungen übertrafen, während die Nutzerzahlen nur gering stiegen. Die angehobene Jahresprognose und die Einführung einer Dividende wurden begrüßt. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung der Aktie, da einige Anleger glauben, dass günstige Kaufgelegenheiten nun vorbei sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 955 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,91 Mrd.EUR wert.

PayPal Aktie jetzt kaufen?

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.