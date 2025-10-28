    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/JPY

    USD/JPY

    USD/JPY unter Druck -0,46 % in 24h

    Rücksetzer bei USD/JPY: minus -0,46 %, Kurs 152,03550 JPY.

    Foto: adobe.stock.com
    USD/JPY schwächer: Die Währung gibt -0,46 % nach und notiert aktuell bei 152,03550JPY. Anleger zeigen sich zurückhaltend.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,01 %
    1 Monat +1,59 %
    3 Monate +2,24 %
    1 Jahr -0,93 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000JPY in USD/JPY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 147,6010JPY. Heute steht er bei 152,03550JPY. Das Investment wäre auf 10.300,4JPY gewachsen – eine Steigerung von +3,00 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Yen gilt als Symbol für Stabilität und wird weltweit als Reservewährung genutzt. Das Paar EUR-JPY wird von Notenbankpolitik, wirtschaftlichen Trends und globalen Krisen bestimmt. Kursbewegungen wirken sich direkt auf Exporteure und Investoren aus, weshalb der Yenkurs zu den meistbeachteten Indikatoren an den Devisenmärkten gehört.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/JPY

    ISIN:XC0009659910WKN:965991





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
