AGF und Amazon realisieren Meilenstein / VoD-Angebote von Prime Video erstmals unter standardisierter AGF-Messung

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte AMAZON - geht es wieder aufwärts? Amazon +0,63 % Aktie 127 Aufrufe heute lyta heute 09:14

Frankfurt am Main (ots) - Die AGF Videoforschung hat gemeinsam mit Amazon einenbedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Videonutzungserfassung inDeutschland vollzogen. Erstmals wird das VoD-Angebot von Prime Video unter einezertifizierte, vergleichbare und neutrale Messung der AGF gestellt. Im Novemberwerden die Daten der werbefinanzierten VoD-Angebote erstmals auch in das expost-Analyse-Tool AGF SCOPE integriert . Die Datenbasis im AGF REACH PLANNER®wird entsprechend angepasst.Die AGF ist damit das erste Joint Industry Committee(JIC) weltweit, das einen internationalen Video-Streamingdienst überServer-to-Server-Technologie in sein standardisiertes Messsystem integriert hat.Die Partnerschaft markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu einemübergreifenden Crossmedia-Standard und unterstreicht die zentrale Rolle der AGFals vertrauenswürdige Marktinstanz.Die Integration erfolgt im Rahmen der digitalen Messung der AGF, die Prime Videogemeinsam mit dem technischen Dienstleister Nielsen realisiert hat. DieServer-to-Server-basierte Lösung ermöglicht eine aktive, inhaltsspezifischeMessung des VoD-Angebots von Prime Video. Vorerst werden die werbefinanziertenVoD-Angebote ausgewiesen. Die verwendete Technologie basiert auf demselbenmethodischen Set-up, das auch bei anderen digitalen Angeboten im AGF-SystemAnwendung findet - unter anderem bei SDK- oder Cloud-API-basierten Messungen.Die Angebote von Prime Video wurden durch Nielsen nach einheitlichen Parameternzertifiziert. So wird eine Vergleichbarkeit mit anderen Anbieternsichergestellt."Es ist ein großer Meilenstein, dass es uns gelungen ist, mit Prime Video eineninternationalen Anbieter über eine Server-to-Server-Integration unter aktiveMessung zu stellen. Die Zusammenarbeit zeigt, dass auch große globale Player dielokalen Marktbedingungen respektieren und bereit sind, sich in ein gemeinsamesMesssystem einzubringen. Das ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Kooperationund Standardisierung", sagt Kerstin Niederauer-Kopf , Vorsitzende derGeschäftsführung der AGF.Auch Nils Gräf , Managing Director bei Amazon Ads Deutschland, betont dieBedeutung der Kooperation: "Wir freuen uns sehr über die Integration von PrimeVideo in die aktive AGF-Messung, das ist ein wichtiger Meilenstein. Prime Videobietet besonders attraktive Umfelder mit Premium-Inventar, wie z.B.preisgekrönte Amazon Originals, Blockbuster-Filme und beliebte Serien. Durch dieServer-to-Server-Integration können Werbetreibende und Mediaplaner auf neutralgemessene Daten auf Titel- und Formatebene zugreifen - ein Fortschritt, derdifferenzierte Analysen einzelner Formate ermöglicht und neue strategische