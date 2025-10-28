AGF und Amazon realisieren Meilenstein / VoD-Angebote von Prime Video erstmals unter standardisierter AGF-Messung
Frankfurt am Main (ots) - Die AGF Videoforschung hat gemeinsam mit Amazon einen
bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Videonutzungserfassung in
Deutschland vollzogen. Erstmals wird das VoD-Angebot von Prime Video unter eine
zertifizierte, vergleichbare und neutrale Messung der AGF gestellt. Im November
werden die Daten der werbefinanzierten VoD-Angebote erstmals auch in das ex
post-Analyse-Tool AGF SCOPE integriert . Die Datenbasis im AGF REACH PLANNER®
wird entsprechend angepasst.Die AGF ist damit das erste Joint Industry Committee
(JIC) weltweit, das einen internationalen Video-Streamingdienst über
Server-to-Server-Technologie in sein standardisiertes Messsystem integriert hat.
Die Partnerschaft markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu einem
übergreifenden Crossmedia-Standard und unterstreicht die zentrale Rolle der AGF
als vertrauenswürdige Marktinstanz.
Die Integration erfolgt im Rahmen der digitalen Messung der AGF, die Prime Video
gemeinsam mit dem technischen Dienstleister Nielsen realisiert hat. Die
Server-to-Server-basierte Lösung ermöglicht eine aktive, inhaltsspezifische
Messung des VoD-Angebots von Prime Video. Vorerst werden die werbefinanzierten
VoD-Angebote ausgewiesen. Die verwendete Technologie basiert auf demselben
methodischen Set-up, das auch bei anderen digitalen Angeboten im AGF-System
Anwendung findet - unter anderem bei SDK- oder Cloud-API-basierten Messungen.
Die Angebote von Prime Video wurden durch Nielsen nach einheitlichen Parametern
zertifiziert. So wird eine Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern
sichergestellt.
"Es ist ein großer Meilenstein, dass es uns gelungen ist, mit Prime Video einen
internationalen Anbieter über eine Server-to-Server-Integration unter aktive
Messung zu stellen. Die Zusammenarbeit zeigt, dass auch große globale Player die
lokalen Marktbedingungen respektieren und bereit sind, sich in ein gemeinsames
Messsystem einzubringen. Das ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Kooperation
und Standardisierung", sagt Kerstin Niederauer-Kopf , Vorsitzende der
Geschäftsführung der AGF.
Auch Nils Gräf , Managing Director bei Amazon Ads Deutschland, betont die
Bedeutung der Kooperation: "Wir freuen uns sehr über die Integration von Prime
Video in die aktive AGF-Messung, das ist ein wichtiger Meilenstein. Prime Video
bietet besonders attraktive Umfelder mit Premium-Inventar, wie z.B.
preisgekrönte Amazon Originals, Blockbuster-Filme und beliebte Serien. Durch die
Server-to-Server-Integration können Werbetreibende und Mediaplaner auf neutral
gemessene Daten auf Titel- und Formatebene zugreifen - ein Fortschritt, der
differenzierte Analysen einzelner Formate ermöglicht und neue strategische
bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Videonutzungserfassung in
Deutschland vollzogen. Erstmals wird das VoD-Angebot von Prime Video unter eine
zertifizierte, vergleichbare und neutrale Messung der AGF gestellt. Im November
werden die Daten der werbefinanzierten VoD-Angebote erstmals auch in das ex
post-Analyse-Tool AGF SCOPE integriert . Die Datenbasis im AGF REACH PLANNER®
wird entsprechend angepasst.Die AGF ist damit das erste Joint Industry Committee
(JIC) weltweit, das einen internationalen Video-Streamingdienst über
Server-to-Server-Technologie in sein standardisiertes Messsystem integriert hat.
Die Partnerschaft markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu einem
übergreifenden Crossmedia-Standard und unterstreicht die zentrale Rolle der AGF
als vertrauenswürdige Marktinstanz.
Die Integration erfolgt im Rahmen der digitalen Messung der AGF, die Prime Video
gemeinsam mit dem technischen Dienstleister Nielsen realisiert hat. Die
Server-to-Server-basierte Lösung ermöglicht eine aktive, inhaltsspezifische
Messung des VoD-Angebots von Prime Video. Vorerst werden die werbefinanzierten
VoD-Angebote ausgewiesen. Die verwendete Technologie basiert auf demselben
methodischen Set-up, das auch bei anderen digitalen Angeboten im AGF-System
Anwendung findet - unter anderem bei SDK- oder Cloud-API-basierten Messungen.
Die Angebote von Prime Video wurden durch Nielsen nach einheitlichen Parametern
zertifiziert. So wird eine Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern
sichergestellt.
"Es ist ein großer Meilenstein, dass es uns gelungen ist, mit Prime Video einen
internationalen Anbieter über eine Server-to-Server-Integration unter aktive
Messung zu stellen. Die Zusammenarbeit zeigt, dass auch große globale Player die
lokalen Marktbedingungen respektieren und bereit sind, sich in ein gemeinsames
Messsystem einzubringen. Das ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Kooperation
und Standardisierung", sagt Kerstin Niederauer-Kopf , Vorsitzende der
Geschäftsführung der AGF.
Auch Nils Gräf , Managing Director bei Amazon Ads Deutschland, betont die
Bedeutung der Kooperation: "Wir freuen uns sehr über die Integration von Prime
Video in die aktive AGF-Messung, das ist ein wichtiger Meilenstein. Prime Video
bietet besonders attraktive Umfelder mit Premium-Inventar, wie z.B.
preisgekrönte Amazon Originals, Blockbuster-Filme und beliebte Serien. Durch die
Server-to-Server-Integration können Werbetreibende und Mediaplaner auf neutral
gemessene Daten auf Titel- und Formatebene zugreifen - ein Fortschritt, der
differenzierte Analysen einzelner Formate ermöglicht und neue strategische
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bernie66 schrieb 26.10.25, 16:16
Ich hab mir heute die Insiderverkäufer auf https://www.insiderscreener.com/de/firma/amazoncom-inc angeschaut. Die sind fast alle am und um den 21.8. getätigt worden. Das schaut sehr stark nach auslaufen von Optionen die Bestandteil des Vorstandsgehalt sind an. Also kein Grund vor den Zahlen in Panik zu verfallen.mitdiskutieren »
Galileo_Investments schrieb 24.10.25, 09:56
Ich denke Amazon hat in seinen warehouses gigantisches Potential für Optimierungen in der Logistik. Es geht nicht von heute auf morgen aber Pick Pack und im Grunde die gesamte Lagerlogistik zu automatisieren ist ein riesiger Schritt. Roboter und automatische Kommissionierung werden immer mehr kommen. Ein echter, realer Use Case für KI und Automatisierung. Es wird Jahre dauern, aber aufzuhalten ist der Schritt nicht.mitdiskutieren »
VG G
VG G
lyta [VIP] schrieb 22.10.25, 18:30
mitdiskutieren »
es hat dich keiner gezwungen hier mitzulesen ..+ was sagt das wohl über dich aus in solchem ton deinen frust hier abzureagieren Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
hättst ja auch was konstruktives hier beitragen können es steht jedenm frei hier zu posten + seine meinung zu sagen ..alles was W:0 + wir alle hier verlangen ist nur ein kleines bisserl höflichkeit ...denn der ton macht die musik ..+ MUSIKER bist du echt nicht Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte