    AGF und Amazon realisieren Meilenstein / VoD-Angebote von Prime Video erstmals unter standardisierter AGF-Messung

    Frankfurt am Main (ots) - Die AGF Videoforschung hat gemeinsam mit Amazon einen
    bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Videonutzungserfassung in
    Deutschland vollzogen. Erstmals wird das VoD-Angebot von Prime Video unter eine
    zertifizierte, vergleichbare und neutrale Messung der AGF gestellt. Im November
    werden die Daten der werbefinanzierten VoD-Angebote erstmals auch in das ex
    post-Analyse-Tool AGF SCOPE integriert . Die Datenbasis im AGF REACH PLANNER®
    wird entsprechend angepasst.Die AGF ist damit das erste Joint Industry Committee
    (JIC) weltweit, das einen internationalen Video-Streamingdienst über
    Server-to-Server-Technologie in sein standardisiertes Messsystem integriert hat.
    Die Partnerschaft markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu einem
    übergreifenden Crossmedia-Standard und unterstreicht die zentrale Rolle der AGF
    als vertrauenswürdige Marktinstanz.

    Die Integration erfolgt im Rahmen der digitalen Messung der AGF, die Prime Video
    gemeinsam mit dem technischen Dienstleister Nielsen realisiert hat. Die
    Server-to-Server-basierte Lösung ermöglicht eine aktive, inhaltsspezifische
    Messung des VoD-Angebots von Prime Video. Vorerst werden die werbefinanzierten
    VoD-Angebote ausgewiesen. Die verwendete Technologie basiert auf demselben
    methodischen Set-up, das auch bei anderen digitalen Angeboten im AGF-System
    Anwendung findet - unter anderem bei SDK- oder Cloud-API-basierten Messungen.
    Die Angebote von Prime Video wurden durch Nielsen nach einheitlichen Parametern
    zertifiziert. So wird eine Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern
    sichergestellt.

    "Es ist ein großer Meilenstein, dass es uns gelungen ist, mit Prime Video einen
    internationalen Anbieter über eine Server-to-Server-Integration unter aktive
    Messung zu stellen. Die Zusammenarbeit zeigt, dass auch große globale Player die
    lokalen Marktbedingungen respektieren und bereit sind, sich in ein gemeinsames
    Messsystem einzubringen. Das ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Kooperation
    und Standardisierung", sagt Kerstin Niederauer-Kopf , Vorsitzende der
    Geschäftsführung der AGF.

    Auch Nils Gräf , Managing Director bei Amazon Ads Deutschland, betont die
    Bedeutung der Kooperation: "Wir freuen uns sehr über die Integration von Prime
    Video in die aktive AGF-Messung, das ist ein wichtiger Meilenstein. Prime Video
    bietet besonders attraktive Umfelder mit Premium-Inventar, wie z.B.
    preisgekrönte Amazon Originals, Blockbuster-Filme und beliebte Serien. Durch die
    Server-to-Server-Integration können Werbetreibende und Mediaplaner auf neutral
    gemessene Daten auf Titel- und Formatebene zugreifen - ein Fortschritt, der
    differenzierte Analysen einzelner Formate ermöglicht und neue strategische
