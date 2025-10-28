Karbon-X feiert in seinem Mangroven-Wiederaufforstungsprojekt im Senegal einen großen Meilenstein

Bepflanzung auf einer 7.000 Hektar großen Fläche zusammen mit Woodside Energy als Partner stärkt kommunale Klimaschutzinitiative.

DAKAR, SENEGAL / ACCESS Newswire / 28. Oktober 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“) kann mit Stolz einen bedeutenden Meilenstein in seinem „ABC Mangrove Project“ bekannt geben. In diesem gemeinschaftlich geführtem Projekt wurde mit der erfolgreichen Bepflanzung von mehr als 7.000 Hektar Mangroven entlang der senegalesischen Küste eine der größten Wiederaufforstungsinitiativen Westafrikas umgesetzt.

Das Projekt wurde von ALLCOT, dem Projektentwicklungs- und Beratungsarm von Karbon-X (ALLCOT-A Karbon-X Company), in Zusammenarbeit mit Woodside Energy entwickelt und trägt zur Wiederherstellung essenzieller Blue-Carbon-Ökosysteme bei, welche die Artenvielfalt schützen, die regionale Wirtschaft stärken und auf natürliche Weise Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden.

Im Rahmen dieser mehrjährigen Initiative haben sich Tausende von Mitgliedern der örtlichen Gemeinden an der Anpflanzung und Pflege von Mangroven beteiligt. Dadurch wurden neue Arbeitsplätze, Qualifizierungsmaßnahmen sowie nachhaltige Einkommensmöglichkeiten für Frauen und Jugendliche in der Region geschaffen.

„Dieser Meilenstein stellt einen Fortschritt im Umweltschutz dar und zeugt davon, dass gemeinschaftliche Klimaschutzmaßnahmen messbare globale Auswirkungen haben“, so Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X Corp. „Das ‚ABC Mangrove Project‘ zeigt, wie durch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kommunen Ökosysteme wiederhergestellt, Lebensbedingungen verbessert und echte Emissionsminderungen erzielt werden können, die sowohl den Menschen als auch dem Planeten zugutekommen.“

Das Projekt wird während seiner Laufzeit voraussichtlich 2.861.923 Tonnen CO₂-Einsparungen bringen, was durchschnittlich 71.548 Tonnen pro Jahr durch natürliche Kohlenstoffspeicherung entspricht. Dadurch werden verifizierte Blue-Carbon-Zertifikate generiert, mit denen Organisationen und Einzelpersonen einen sinnvollen und messbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten können.

Das Projekt trägt zu einer Reihe von Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen bei: „Keine Armut“ (SDG 1), „Klimaschutz“ (SDG 13), „Leben unter Wasser“ (SDG 14) und „Leben an Land“ (SDG 15). Damit betont Karbon-X sein Bekenntnis zu Klimaschutzlösungen, die auf Menschen und Fortschritt ausgerichtet sind.